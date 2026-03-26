Di Salvo: "Wollen und müssen gewinnen" - Backhaus im Tor

Für Antonio Di Salvo zählt im EM-Qualifikationsspiel der deutschen U21 am Freitag gegen Nordirland nur ein Sieg. „Wir spielen zu Hause. Wir wollen und müssen das Spiel gewinnen“, sagte der DFB-Trainer einen Tag vor der Begegnung in Braunschweig (18.00 Uhr/ProSieben MAXX).
U21-Torwartfrage geklärt
Im Hinspiel in Belfast hatte die deutsche U21 bis zur 79. Minute in Rückstand gelegen, ehe noch ein 2:1-Sieg gelang. „Wir wissen ganz genau, wie Nordirland auftreten wird – kompakt, sehr körperlich und mit langen Bällen. Wir wollen ihnen unser Spiel aufzwingen und zeigen, dass wir die bessere Mannschaft sind“, sagte der 46-Jährige.
Backhaus gegen Nordirland im Tor
Di Salvo verriet zudem, dass gegen Nordirland Mio Backhaus von Werder Bremen im Tor stehen wird, im Topspiel vier Tage später bei Tabellenführer Griechenland kommt dann Dennis Seimen (SC Paderborn) zum Einsatz. „Wir haben zwei wichtige Spiele. Ich werde beiden ein Spiel geben“, sagte er.
Nordirland und Griechenland sind im Kampf um die Teilnahme an der EM 2027, bei der auch die Olympiatickets vergeben werden, die größten Rivalen der DFB-Auswahl. Die Griechen führen nach dem Sieg in Jena im Oktober (3:2) die Tabelle ohne Verlustpunkt an, Nordirland ist hinter Deutschland Dritter. Nur die Gruppensieger fahren sicher zur Endrunde in Serbien und Albanien.