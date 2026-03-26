Di Salvo: "Wollen und müssen gewinnen" - Backhaus im Tor

SID 26.03.2026 • 16:44 Uhr Am Dienstag bei Tabellenführer Griechenland wird Dennis Seimen vom SC Paderborn im Tor stehen.

Für Antonio Di Salvo zählt im EM-Qualifikationsspiel der deutschen U21 am Freitag gegen Nordirland nur ein Sieg. „Wir spielen zu Hause. Wir wollen und müssen das Spiel gewinnen“, sagte der DFB-Trainer einen Tag vor der Begegnung in Braunschweig (18.00 Uhr/ProSieben MAXX).

Im Hinspiel in Belfast hatte die deutsche U21 bis zur 79. Minute in Rückstand gelegen, ehe noch ein 2:1-Sieg gelang. „Wir wissen ganz genau, wie Nordirland auftreten wird – kompakt, sehr körperlich und mit langen Bällen. Wir wollen ihnen unser Spiel aufzwingen und zeigen, dass wir die bessere Mannschaft sind“, sagte der 46-Jährige.

Backhaus gegen Nordirland im Tor

Di Salvo verriet zudem, dass gegen Nordirland Mio Backhaus von Werder Bremen im Tor stehen wird, im Topspiel vier Tage später bei Tabellenführer Griechenland kommt dann Dennis Seimen (SC Paderborn) zum Einsatz. „Wir haben zwei wichtige Spiele. Ich werde beiden ein Spiel geben“, sagte er.