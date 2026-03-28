Europas Presse staunt über Florian Wirtz

SPORT1 28.03.2026 • 09:27 Uhr Nach dem spektakulären DFB-Sieg bestimmte vor allem "Zauberer" Florian Wirtz die Schlagzeilen in der Presse.

Nach dem 3:4 gegen Deutschland bestimmte vor allem „Zauberer“ Florian Wirtz die Schlagzeilen in der Schweiz. Aber auch in seiner beruflichen Heimat England wurde geschwärmt. SPORT1 fasst die Pressestimmen zusammen:

SRF (Schweiz): „Nati zieht gegen Deutschland um ‚Zauberer‘ Wirtz den Kürzeren. Mit dem zweiten Anzug kann die Schweiz nicht mit einem Team wie Deutschland mithalten. Wirtz streichelte den Ball herrlich zum 3:2 ins Lattenkreuz.“

Blick (Schweiz): „Wilder Ritt zum Auftakt ins WM-Jahr! Die Nati geht gegen Deutschland zweimal in Führung – und verliert dennoch. Es ist die erste Niederlage gegen den großen Nachbarn seit 18 Jahren. Florian Wirtz bei der Arbeit zuzuschauen, ist ein Genuss. Doch nicht nur die Statistik ist überragend, die Art und Weise noch viel mehr. Wirtz wird im Joggeli zum Zauberer. Sein Pass auf Serge Gnabry zum 2:2 verdient bereits das Prädikat Weltklasse, sein Mega-Schlenzer zur zwischenzeitlichen 3:2-Führung ist ein absolutes Traumtor.“

Weltklasse-Wirtz glänzt doppelt

Baseler Zeitung (Schweiz): „Sieben Tore und ein Weltklasse-Wirtz: Die Schweiz verliert eine vogelwilde Partie gegen Deutschland. Wirtz ist allgegenwärtig und zeigt, weshalb Liverpool 125 Millionen Euro nach Leverkusen überwiesen hat. Er schießt ein Wundertor zum 3:2 und noch ein ganz anständiges zum 4:3.“

Liverpool-Echo (England): „Liverpool-Star Florian Wirtz hat am Freitagabend beim 4:3-Sieg Deutschlands gegen die Schweiz eine Meisterleistung abgeliefert. Gegen die Schweiz konnte er sein Talent voll zur Geltung bringen.“

„Dieser Wirtz ist tatsächlich 125 Millionen Euro wert“

AS (Spanien): „Dieser Wirtz ist tatsächlich 125 Millionen Euro wert. Der deutsche Spielmacher lieferte im Freundschaftsspiel zwischen der Nationalmannschaft und der Schweiz eine Glanzleistung ab.“

Marca (Spanien): „Sieben Tore in einer Partie, die dank eines meisterhaften Wirtz zugunsten der Deutschen ausging. Zwei Tore und zwei Vorlagen für den Deutschen, der für die Schweiz ein Rätsel war. Yakins Mannschaft konnte ihn nicht stoppen, und er zog sein gesamtes Repertoire aus dem Hut.“