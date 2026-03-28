Zauberer Wirtz führt DFB zum 4:3-Sieg in der Schweiz!

SID 28.03.2026 • 05:18 Uhr Der 22-Jährige war der umjubelte Matchwinner in Basel.

Julian Nagelsmann schwärmte, die Mitspieler waren verzückt und sogar der Gegner verneigte sich vor Zauberer Florian Wirtz: Mit seiner faszinierenden Show hat Wirtz beim wilden 4:3 (2:2) der deutschen Nationalmannschaft in der Schweiz für Begeisterung gesorgt. „Er ist im Weltfußball ein Name, und wenn er das beibehält, wird er über ganz lange Zeit ganz oben stehen bei allen Klubs, weil er unfassbar gut ist und immer die nötige Power hat“, sagte Nagelsmann über seinen Matchwinner in Basel.

Wirtz glänzt mit vier Scorerpunkten

Zwei Tore, zwei Vorlagen – Wirtz sorgte fast im Alleingang für den ersten Sieg gegen den Nachbarn seit 18 Jahren. „Vier Scorerpunkte, wahrscheinlich war das mein bislang bestes Länderspiel“, stellte der 22-Jährige zufrieden fest. Ein Dauergrinsen wich ihm dabei nicht aus dem Gesicht.

Wirtz’ Kunstschuss zur Führung

Sein unglaublicher Treffer zur 3:2-Führung war ein Kunstwerk. „Es war ein bisschen gewollt. Ich würde aber lügen, wenn ich sage, dass ich den genau dahin schießen wollte“, erklärte Wirtz seinen Kunstschuss.

Xhaka adelt Weltklasse-Wirtz

Das löste auch Anerkennung beim Gegner aus. Wirtz sei „einfach ein Genuss“, lobte Granit Xhaka, der gemeinsam mit Wirtz bei Bayer Leverkusen vor zwei Jahren das Double gewonnen hatte. Ganz Deutschland könne „froh sein, so einen Spieler zu haben“. Wirtz habe eine „riesige Zukunft vor sich“. Die Baseler Zeitung sah einen „Weltklasse-Wirtz“, der „allgegenwärtig“ war.

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