Gegen die Schweiz: Vorschau auf die WM-Elf

SID 26.03.2026 • 07:44 Uhr Julian Nagelsmann gibt eine Vorschau auf seine WM-Elf. Mehrere Positionen aber sind noch offen.

Julian Nagelsmann kämpft vor dem ersten Länderspiel des Jahres mit Personalproblemen – und dennoch wird der Bundestrainer in Basel gegen die Schweiz am Freitag (20.45 Uhr/RTL) wahrscheinlich schon auf acht oder neun Positionen seine WM-Elf präsentieren.

Im Tor ist Oliver Baumann gesetzt und wird vorbehaltlich einer Wunderheilung von Marc-André ter Stegen auch die Endrunde im Sommer spielen. Hinten rechts verteidigt trotz der Sechser-Not Kapitän Joshua Kimmich, links David Raum. Innen muss sich Nagelsmann auf einen Nebenmann von Nico Schlotterbeck festlegen, zur Wahl stehen Jonathan Tah und Antonio Rüdiger.

Auf der Sechs wird Leon Goretzka spielen, wahrscheinlich neben Angelo Stiller, der aber ein Platzhalter für Aleksandar Pavlovic oder Felix Nmecha sein dürfte. Beide haben für den Lehrgang verletzt abgesagt. In der offensiven Dreierreihe wird Nagelsmann auf Florian Wirtz und Kai Havertz setzen, in Abwesenheit von Jamal Musiala könnte Serge Gnabry hinzukommen. Die wahrscheinlichste Lösung für die Sturmspitze ist Deniz Undav. Die voraussichtlichen Aufstellungen:

Schweiz: Kobel/Borussia Dortmund (28 Jahre/19 Länderspiele) – Widmer/FSV Mainz 05 (33/56), Akanji/Inter Mailand (30/77), Elvedi/Borussia Mönchengladbach (29/63), Rodriguez/Betis Sevilla (33/135) – Sow/FC Sevilla (29/49), Xhaka/AFC Sunderland (33/143), Aebischer/Pisa SC (29/36) – Manzambi/SC Freiburg (20/8), Embolo/Stade Rennes (29/83), Vargas/FC Sevilla (27/58). – Trainer: Murat Yakin