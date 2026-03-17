Ghana mit drei Bundesliga-Spielern gegen Deutschland

SID 17.03.2026 • 05:56 Uhr Erstmals im Team des WM-Teilnehmers dabei ist Patric Pfeiffer von Zweitligist Darmstadt 98.

Ghanas Fußball-Nationaltrainer Otto Addo hat drei Bundesliga-Legionäre für die WM-Tests gegen Deutschland am 30. März in Stuttgart sowie drei Tage zuvor gegen Österreich in Wien nominiert.

Erstmals im Team der Black Stars dabei ist Patric Pfeiffer von Zweitligist Darmstadt 98. Der in Hamburg geborene Innenverteidiger hatte bis zur U19 noch das DFB-Trikot getragen.

Addo berief zudem die Abwehrspieler Derrick Köhn (Union Berlin) und Jonas Adjetey (VfL Wolfsburg) in den Kader. Zurück im Team ist unter anderem Inaki Williams vom spanischen Erstligisten Athletic Bilbao.