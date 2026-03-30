Surreales Länderspiel: Derrick Köhn zwischen Ghana und DFB

SID 30.03.2026 • 11:03 Uhr Der gebürtige Hamburger trifft im Trikot des Landes seiner Eltern auf seine "andere" Heimat.

Seine Eltern stammen aus Ghana, er selbst wurde in Hamburg geboren und wuchs dort auf: Derrick Köhn muss sich vor dem Länderspiel mit Ghana gegen die deutsche Nationalmannschaft am Montag (20.45 Uhr) mitunter kneifen.

„Es ist ein bisschen surreal, aber die Vorfreude ist riesig“, sagte der Profi vom Bundesligisten Union Berlin bei dfb.de.

Köhn zwischen Deutschland und Ghana

Er habe „auch die deutsche Mentalität in mir. Gleichzeitig fühle ich mich Ghana durch meine Eltern sehr verbunden, es ist in besonderem Sinn mein Mutter- und mein Vaterland“, meinte Köhn.

Zwei Seelen wohnten in seiner Brust, für seine gesamte Familie sei das Spiel „speziell“, es kämen „jede Menge Freunde und Bekannte“ ins Stadion nach Stuttgart.

Dass er sich trotz seiner auch deutschen Wurzeln für Ghana entschieden hat, schreibt Köhn vor allem Nationaltrainer Otto Addo zu, der ebenfalls aus Hamburg stammt. „Die Gespräche mit ihm haben eine entscheidende Rolle gespielt.“

Die Verbindung zu Addo sei schon zu gemeinsamen Zeiten beim HSV „besonders“ gewesen, „ich war sehr inspiriert von ihm“.

Azonto-Tanz beim Ghana-Debüt

Beim Aufnahmeritual in Ghanas Nationalelf konnte Köhn übrigens seine Verbundenheit zu dem Land in Westafrika mit einer besonderen Aktion unter Beweis stellen: