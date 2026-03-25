Havertz erklärt Liebe zu Eseln

SID 25.03.2026 • 15:01 Uhr Zu seinem 18. Geburtstag bekam Havertz drei Esel geschenkt - einer heißt sogar wie ein Teamkollege.

In seinen „Super-Tieren“ erkennt sich Kai Havertz durchaus auch selbst wieder. „Esel sind sehr, sehr ruhige Tiere – so ein bisschen wie ich“, sagte der Fußball-Nationalspieler im DFB-Camp in Herzogenaurach.

Die letzte Frage während seiner Pressekonferenz am Mittwoch gab ihm die Gelegenheit, etwas ausführlicher über Wesen und Charakter seiner Haustiere zu sprechen.

„Die Liebe war immer da, generell für Tiere, aber spezifisch für Esel“, berichtete Havertz. „Das hat schon in ganz jungem Alter angefangen, ich weiß auch nicht, warum. Der eine oder andere von den Jungs macht da auch mal Witze drüber.“

Havertz spielt in England beim FC Arsenal, die drei Tiere, die seine Eltern ihm zur Volljährigkeit schenkten, leben allerdings in Deutschland – da sieht man sich recht selten.