Havertz ist zurück: "Ich fühle mich sehr, sehr gut"

SID 25.03.2026 • 13:52 Uhr Nach 492 Tagen trainiert Havertz wieder mit der Nationalmannschaft. Eine lange Leidenszeit scheint vorbei zu sein.

Kai Havertz fühlte sich, als wäre er nach einer langen Reise wieder zu Hause. „Ich habe die Jungs vermisst. Für die Nationalmannschaft aufzulaufen, die Hymne zu singen, es ist etwas ganz Besonderes“, sagte der Rückkehrer zum DFB-Team am Mittwoch in Herzogenaurach. Aber auch: „Es war eine sehr schwierige Zeit.“

Nach 492 Tagen hatte der Arsenal-Profi am Vormittag endlich wieder mit der deutschen Fußball-Nationalmannschaft trainiert. Wegen seiner Verletzungen absolvierte er seit November 2024 kein Länderspiel mehr.

Havertz will sich nicht auf eine Position festlegen

Jetzt aber fühle er sich „sehr, sehr gut. Man merkt natürlich, dass man ein Jahr raus ist. Ich bin topfit.“ Allerdings, betonte er, „brauche ich noch das eine oder andere Spiel von Beginn an, um auf 100 Prozent zu kommen.“