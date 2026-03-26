Herausforderer Rüdiger? „Ich werde da sein“

SID 26.03.2026 • 10:48 Uhr Der Nationalspieler verspricht, bei der WM notfalls auch von der Bank aus zu helfen.

Vom Abwehrchef zum Notnagel? Fußball-Nationalspieler Antonio Rüdiger will der DFB-Elf bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada helfen – unabhängig von seiner Rolle. „Wenn Julian mich braucht, werde ich da sein – egal ob Startelf oder von der Bank, um das Ergebnis zu sichern“, sagte der Profi von Real Madrid dem kicker.

„Während einer WM“, ergänzte Rüdiger, „brauchen wir sowieso mehr als nur elf Spieler, erst recht in diesem Sommer. Die Bedingungen werden sehr fordernd sein, aber auch der Reiseaufwand und die etwas erhöhte Anzahl an Spielen.“

Rüdiger kehrt mit den Länderspielen am Freitag (20.45 Uhr/RTL) in Basel gegen die Schweiz und drei Tage später in Stuttgart gegen Ghana in die Nationalmannschaft zurück. Die jüngsten vier Länderspiele hatte der 33-Jährige verletzungsbedingt verpasst. In seiner Abwesenheit zeigten Jonathan Tah und Nico Schlotterbeck gute Leistungen im Abwehrzentrum.

„Jona und Nico spielen diese Saison sehr stark und vor allem auch sehr konstant“, sagte Rüdiger, der 81-mal für Deutschland spielte (drei Tore): „Sowieso ist die Innenverteidigung gerade die Position im Kader, auf der wir mit die besten Optionen auch in der Breite haben. Über diese Entwicklung freue ich mich grundsätzlich erst einmal.“

Empfehlen bei Bundestrainer Julian Nagelsmann kann sich Rüdiger auch in der Champions League, im Viertelfinal-Kracher gegen den FC Bayern. Dort trifft er in Harry Kane auf einen Ausnahmestürmer. „Die Konstanz von Harry Kane ist einfach nur Weltklasse. Ihn können wir nur gemeinsam als Team aus dem Spiel nehmen – sofern das überhaupt möglich ist über 180 Minuten“, sagte er.