Karl vor DFB-Debüt: „Mache mir gar keinen Druck“

SID 22.03.2026 • 06:08 Uhr Der 18-Jährige ist bei den kommenden Länderspielen erstmals Teil der Nationalmannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann.

Lennart Karl will vor seiner ersten Reise zur deutschen Fußball-Nationalmannschaft ganz entspannt bleiben. „Ich mache mir gar keinen Druck“, sagte der Jungstar des FC Bayern nach dem 4:0 (2:0) der Münchner gegen Union Berlin: „Ich spiele meinen Fußball runter und dann hoffe ich mal, dass es gut klappt und dass ich bei der WM dabei bin.“

Der 18-Jährige war von Bundestrainer Julian Nagelsmann am Donnerstag erstmals für das DFB-Team nominiert worden. In den ersten Tests des WM-Jahres trifft die deutsche Mannschaft am 27. März in Basel auf die Schweiz, drei Tage später kommt es in Stuttgart zum Duell mit Ghana.