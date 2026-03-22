Lennart Karl will vor seiner ersten Reise zur deutschen Fußball-Nationalmannschaft ganz entspannt bleiben. „Ich mache mir gar keinen Druck“, sagte der Jungstar des FC Bayern nach dem 4:0 (2:0) der Münchner gegen Union Berlin: „Ich spiele meinen Fußball runter und dann hoffe ich mal, dass es gut klappt und dass ich bei der WM dabei bin.“
Karl vor DFB-Debüt: „Mache mir gar keinen Druck“
Der 18-Jährige ist bei den kommenden Länderspielen erstmals Teil der Nationalmannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann.
Erstmals beim DFB-Team: Lennart Karl
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Der 18-Jährige war von Bundestrainer Julian Nagelsmann am Donnerstag erstmals für das DFB-Team nominiert worden. In den ersten Tests des WM-Jahres trifft die deutsche Mannschaft am 27. März in Basel auf die Schweiz, drei Tage später kommt es in Stuttgart zum Duell mit Ghana.
Über die Nachricht von Nagelsmann habe er sich „sehr gefreut“, betonte Karl. „Ich war bei der Mathe-Nachhilfe, dann hat er mich angerufen und dann bin ich erst nicht reingegangen. Nach fünf Minuten habe ich aber zurückgerufen“, erzählte er mit einem Schmunzeln.