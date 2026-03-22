Karl vor DFB-Debüt ohne Druck

SID 22.03.2026 • 06:08 Uhr Der 18-Jährige Lennart Karl ist bei den kommenden Länderspielen erstmals Teil der Nationalmannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann. Der Youngster will jedoch ohne Druck aufspielen.

Lennart Karl will vor seiner ersten Reise zur deutschen Fußball-Nationalmannschaft ganz entspannt bleiben.

„Ich mache mir gar keinen Druck“, sagte der Jungstar des FC Bayern nach dem 4:0 (2:0) der Münchner gegen Union Berlin: „Ich spiele meinen Fußball runter und dann hoffe ich mal, dass es gut klappt und dass ich bei der WM dabei bin.“

Anruf von Nagelsmann? „Habe mich sehr gefreut“

Der 18-Jährige war von Bundestrainer Julian Nagelsmann am Donnerstag erstmals für das DFB-Team nominiert worden. In den ersten Tests des WM-Jahres trifft die deutsche Mannschaft am 27. März in Basel auf die Schweiz, drei Tage später kommt es in Stuttgart zum Duell mit Ghana.