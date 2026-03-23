Kimmich-Ansage: "Das darf bei uns nicht sein!"

Maximilian Huber 23.03.2026 • 10:03 Uhr Vor den anstehenden Länderspielen meldet sich Joshua Kimmich zu Wort. Der 31-Jährige macht eine deutliche Ansage.

Wenige Tage vor den anstehenden Länderspielen gegen die Schweiz (27. März) und Ghana (30. März) hat sich DFB-Kapitän Joshua Kimmich mit einer klaren Ansage zu Wort gemeldet.

„Die März-Länderspiele sind in einer Phase der Saison, in der sich vielleicht der ein oder andere sagt: ‚Boah, da lasse ich lieber mal ein Spiel weg‘. Oder: ‚Es ist wichtig, was im Vereinsfußball passiert‘. Das darf bei uns nicht der Fall sein. Es darf nicht so sein, dass irgendjemand keine Lust hat, ein Länderspiel zu machen“, stellte Kimmich bei SWR Sport klar.

Es sei „etwas ganz Besonderes, für Deutschland ein Länderspiel machen zu dürfen – egal ob Freundschaftsspiel oder ein Qualifikations-Spiel. Da müssen wir alle hinfahren und Bock drauf haben.“

Kimmich: „Wichtig, dass wir alle an Bord haben“

Dass Bundestrainer Julian Nagelsmann erneut auf Top-Spieler wie Jamal Musiala verzichten muss, sei bitter. Die beiden Testspiele haben für Kimmich und den DFB eine große Bedeutung.

„Für uns sind diese beiden Spiele sehr wichtig. Die letzten Länderspiele waren nicht immer konstant positiv, dementsprechend tut uns jedes Spiel gut. Die Truppe wächst mit mehr Spielen näher zusammen, wenn wir gemeinsam auf dem Platz stehen. Da ist es auch wichtig, dass wir alle an Bord haben“, sagte Kimmich.