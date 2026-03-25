Kimmich über Musiala: „Sehr besonders im Weltfußball“

SID 25.03.2026 • 05:26 Uhr Der DFB-Kapitän hofft für den Erfolg der WM auf eine schnelle Genesung seines Bayern-Mitspielers.

Für Joshua Kimmich ist eine WM ohne Jamal Musiala in der Startelf beinahe undenkbar. „Er ist unfassbar wichtig, weil er Qualitäten mitbringt, die sehr besonders sind im Weltfußball“, sagte der Kapitän der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in Herzogenaurach. Musiala ist vor den Länderspielen gegen die Schweiz (am Freitag in Basel) und Ghana (am Montag in Stuttgart) in Absprache mit dem FC Bayern in München geblieben, um eine Schmerzreaktion nach seinem Wadenbeinbruch auszukurieren.

„Jamal ist natürlich ein ganz wichtiger Spieler, sowohl bei Bayern als auch in der Nationalmannschaft“, betonte Kimmich. „Da hoffen wir alle sehr, dass er schnell wieder gesund wird.“ Kimmich sprach von einer „sehr großen Verletzung“, nach der es schwierig sei, wieder auf das alte Niveau zu kommen.