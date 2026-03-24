Kimmich: Wir sind keine Topfavoriten

SID 24.03.2026 • 13:48 Uhr Der DFB-Kapitän will die jüngsten WM-Enttäuschungen vergessen lassen. Dafür fordert er maximalen Einsatz.

Joshua Kimmich will sich bei der Fußball-WM im Sommer nicht von den Enttäuschungen der jüngeren Vergangenheit beeinflussen lassen.

„Wir zählen nicht zu den Topfavoriten, weil wir in den vergangenen Turnieren nicht abgeliefert haben“, sagte der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft am Dienstag in Herzogenaurach. „Aber wenn es losgeht, interessiert niemanden mehr, was vor vier oder acht Jahren war.“

Kimmich: Fokus auf die WM noch zu früh

Von seinen Teamkollegen verlangt Kimmich maximalen Einsatz. „Ich erwarte, dass sich jeder dem großen Ganzen mit 100 Prozent hingibt und sich reinwirft“, forderte er. „Wir sind davon abhängig, dass alle gesund und bereit sind, in eine gute Form kommen. Das Wichtigste ist, dass wir alle Mann an Bord haben. Wir haben die Chance, noch besser zusammenzuwachsen.“