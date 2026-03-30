Kimmich zieht mit Klinsmann gleich - SPORT1

SPORT1 31.03.2026 • 00:31 Uhr Joshua Kimmich zieht im Ranking der ewigen deutschen Nationalspieler mit Jürgen Klinsmann gleich.

Joshua Kimmich hat beim Sieg gegen Ghana (2:1) sein 108. Länderspiel absolviert. Der Kapitän der deutschen Fußball-Nationalmannschaft zieht damit mit Jürgen Klinsmann gleich.

Er teilt sich in der „ewigen“ Liste mit dem früheren Bundestrainer nun den neunten Platz. Antonio Rüdiger kam in der 61. Minute ins Spiel und springt mit seinem 82. Einsatz auf den 29. Rang.

Kimmich rückt vor

Unter den aktuellen Nationalspielern hat Kimmich die meisten Einsätze. Lothar Matthäus führt die Liste nach wie vor mit 150 Spielen vor Miroslav Klose (137) an.

Die Liste der DFB-Rekordspieler auf einen Blick:

1. Lothar Matthäus 150 Länderspiele

2. Miroslav Klose 137

3. Thomas Müller 131

4. Lukas Podolski 130

5. Manuel Neuer 124

6. Bastian Schweinsteiger 121

7. Toni Kroos 114

8. Philipp Lahm 113

9. Jürgen Klinsmann 108

9. Joshua Kimmich* 108

Havertz-Treffer reicht für Rang 29

Auch in der ewigen deutschen Torjägerliste kam es zu Verschiebungen. So ist Torschütze Kai Havertz mit seinem 21. Länderspieltreffer nun auf dem 29. Platz im Ranking. Unter den aktuellen Nationalspielern hat Serge Gnabry die meisten Treffer erzielt.

Der 30-Jährige belegt mit 26 Toren den 21. Rang. Miroslav Klose bleibt mit 71 Treffern Rekordtorjäger vor Gerd Müller (68), Joachim Streich (55) und Lukas Podolski (49).