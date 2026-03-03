Matthäus widerspricht Nagelsmann: "Da bin ich anderer Meinung als Julian"

Niklas Senger 03.03.2026 • 12:24 Uhr Lothar Matthäus widerspricht Julian Nagelsmann hinsichtlich der Bewertung des DFB-Mittelfelds. Zwei Bundesliga-Stars wären für den TV-Experten klar gesetzt.

Das umfassende Interview von Julian Nagelsmann im Kicker mit Blick auf den WM-Kader 2026 schlägt Wellen - nun hat sich auch Rekordnationalspieler Lothar Matthäus zu Wort gemeldet.

Der Weltmeister von 1990 vertritt in einem viel diskutierten Punkt eine andere Meinung als der Bundestrainer.

Matthäus: „Ich weiß wovon ich rede“

„Auf der Doppel-Sechs sind für mich Pavlovic (Aleksandar, Anm. d. Red.) und Nmecha (Felix, Anm. d. Red.) gesetzt“, befand Matthäus in seiner Sky-Kolumne und fügte an: „Auch wenn Nagelsmann beide in der gleichen Art und Weise spielen sieht: Da bin ich anderer Meinung als Julian.“

Nagelsmann hatte zuvor deutlich gemacht, dass eher nur einer von beiden bei der WM mit einem Stammplatz rechnen kann. Daneben wolle er eher auf „einen richtig stabilen, zweikampfstarken Sechser“ setzen. Spieler wie Pavlovic oder Nmecha, die viel den Ball fordern würden, bräuchten „einen Partner neben sich, mit dem sie sich abstimmen“.

Dieser Analyse wollte Matthäus nicht vollumfänglich zustimmen. „Ich glaube, dass Pavlovic eher den Ball holt und Nmecha den Ball von Strafraum zu Strafraum treibt. Deswegen sehe ich bei der WM Pavlovic mehr auf der Sechser- und Nmecha auf der Achterposition“, erklärte er und versicherte: „Ich weiß, wovon ich rede, habe selbst auf der Sechs, auf der Acht und auf der Zehn gespielt.“

Goretzka? „Hat es sich verdient“

Dass Nagelsmann Leon Goretzka eine tragende Rolle bei der WM in Aussicht gestellt hat, hält Matthäus derweil für richtig.

Aus seiner Sicht müsse „Goretzka mit zur WM, obwohl er momentan bei Bayern nicht die Einsatzminuten bekommt, die man sich wünscht“. Er habe es sich „auch von seinem Charakter her verdient, dabei zu sein. Er hat Erfahrung und er hat seine Rolle bei Bayern angenommen. Du kannst ihn auch drei Spiele auf die Bank setzen, und er bleibt trotzdem ruhig, weil er weiß, dass er irgendwann seine Chance bekommt, wenn er im Training performt.“

Skeptisch zeigte sich Matthäus allerdings in Bezug darauf, ob die von Nagelsmann hervorgehobene Kopfballstärke bei der WM wirklich ein entscheidender Faktor sein werde.