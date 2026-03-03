Müller blickt mit gemischten Gefühlen auf WM-Chancen

SID 03.03.2026 • 10:20 Uhr Der Weltmeister von 2014 vermisst bei der DFB-Auswahl derzeit die Stabilität.

Thomas Müller blickt mit gemischten Gefühlen auf die WM-Chancen der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. "Wir haben eine Mannschaft, die absolut in der Lage ist, an einem guten Tag alle zu schlagen. Jetzt kommt die Kehrseite: Wir sind aktuell nicht in einer Phase unserer deutschen Fußballgeschichte, in der wir in ein Spiel gehen und sagen: Uns kann keiner schlagen. Diese Stabilität sehe ich nicht", sagte der Weltmeister von 2014 im Interview mit MagentaTV.

Müller sieht aber vor dem XXL-Turnier in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19.Juli) durchaus "die Option nach oben". Und solange man die habe, "können wir hoffnungsvoll vor dem Fernseher sitzen". Die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann trifft in der Vorrunde auf die Elfenbeinküste (Côte d'Ivoire), Ecuador und WM-Neuling Curacao.