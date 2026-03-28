Pizza-Power! Tresoldi will EM-Ticket gegen Griechenland

SID 28.03.2026 • 05:19 Uhr Er sei bereit, "noch ein paar Tore mehr zu schießen", sagt der Stürmer vor dem Topspiel am Dienstag in Griechenland.

Nicolò Tresoldi hatte nach seinem Doppelpack für die deutsche U21 mächtig Hunger. Er werde in der Kabine „ein bisschen Pizza essen“, sagte der im italienischen Cagliari geborene Stürmer, ein kleine Belohnung musste schließlich sein. Und auch der Torhunger des 21-Jährigen war noch nicht ganz gestillt. „Ich hatte gerne drei Tore geschossen und den Ball mitgenommen“, sagte der Matchwinner nach dem 3:0 (2:0) gegen Nordirland.

Tresoldi trifft doppelt vor Topspiel

Zwölf Treffer in 23 Spielen hat der beim FC Brügge spielende Tresoldi nun für die U21 erzielt, in Braunschweig war er mit einem herausgeholten Foulelfmeter (11.) und mit dem Kopf (41.) erfolgreich. Noch wichtiger wären allerdings Tore am Dienstag im Topspiel gegen Griechenland. Er sei auf alle Fälle bereit, „noch ein paar Tore mehr zu schießen“, versicherte Tresoldi.

DFB-Team muss gegen Griechen siegen

Noch immer liegt Griechenland im Kampf um das direkte EM-Ticket drei Punkte vor dem DFB-Team, das in Athen Revanche für die 2:3-Pleite im Hinspiel nehmen will. Dabei zählt nur ein Sieg. „Es wird wie ein K.o.-Spiel. Wir müssen das Spiel gewinnen – am besten auch mit ein paar Toren“, sagte Tresoldi. Schließlich weisen die Griechen nach dem 5:0 gegen Malta auch die bessere Tordifferenz auf.

Tresoldis Torlauf hält an

Und wer sollte treffen, wenn nicht Tresoldi? „Ich habe einen sehr guten Lauf, auch in Brügge. Ich glaube, ich habe in den letzten sieben Spielen sieben Tore gemacht. Deswegen ist es sehr wichtig, dass ich den Lauf mitnehme“, sagte er. In Belgien wolle er mit Brügge Meister werden und im Idealfall auch Torschützenkönig, derzeit liegt er auf Rang eins.

Tresoldi über Sommer und WM-Pläne