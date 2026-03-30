Nach Ghana-Sieg: Nagelsmann legt Finger in die Wunde

SID 30.03.2026 • 23:21 Uhr Das verdiente und doch glückliche 2:1 gegen Ghana stellt den Bundestrainer nicht vollauf zufrieden. Er erklärt die Schwächen des DFB-Teams.

Julian Nagelsmann sieht bei der deutschen Fußball-Nationalmannschaft auf dem Weg zur WM im Sommer noch Steigerungsbedarf.

„Wir haben die Positionen nicht mehr gut besetzt, hatten wieder sehr viel Freestyle, wie in der Schweiz. Dann sind wir sehr konteranfällig“, sagte der Bundestrainer nach dem 2:1 (1:0) gegen Ghana am Montag in Stuttgart.

Nagelsmann: „das 1:1 dürfen wir so nicht fressen“

Die Mannschaft habe es sich damit nach 25 sehr guten Minuten „ein bisschen selbst schwer“ gemacht. „Gezittert haben wir nicht, aber klar, das 1:1 dürfen wir so nicht fressen“, kritisierte Nagelsmann.

„Josha Vagnoman ist voll auf die Balleroberung gegangen, da muss er einfach versuchen, abzulaufen. Im Strafraum haben wir zudem die Mannbindung verloren.“ Dennoch war der Bundestrainer nicht unzufrieden: „In meinen Augen haben wir besser gespielt als gegen die Schweiz, auch wenn wir weniger Tore gemacht haben.“

Nagelsmann schaut sich Gruppengegner an