Nagelsmann holt Kompany-Vertrauten in sein WM-Team

SPORT1 24.03.2026 • 11:38 Uhr Julian Nagelsmann verstärkt sein Team mit einem Vertrauten von Vincent Kompany. Der neue Athletiktrainer kennt diverse DFB-Stars aus seiner Bayern-Zeit.

Für die perfekte WM-Fitness seiner Stars setzt Bundestrainer Julian Nagelsmann auf einen weiteren Athletiktrainer – und der ist kein Unbekannter.

Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Dienstag bekannt gab, ergänzt der Belgier Bram Geers bis einschließlich der Weltmeisterschaft im Sommer das bisherige Team aus Nicklas Dietrich und Krunoslav Banovcic.

Der 32-Jährige hatte von Sommer 2024 bis Oktober 2025 als Athletiktrainer beim FC Bayern gearbeitet. Anschließend zog es ihn zum RSC Anderlecht, wo er eine übergeordnete Rolle als Perfomance Manager übernahm.

Geers ist ein enger Vertrauter von Bayern-Coach Vincent Kompany. Die beiden hatten vor ihrer Bayern-Zeit bereits beim FC Burnley zusammengearbeitet.

Die deutsche Nationalmannschaft spielt am Freitag (20.45 Uhr) in Basel gegen die Schweiz. Drei Tage später folgt der zweite Test des Länderspielfensters gegen Ghana in Stuttgart (20.45 Uhr).