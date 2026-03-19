Musiala? „Das bringt nichts“

SID 19.03.2026 • 14:49 Uhr Für ein paar Minuten Show will der Bundestrainer seinen Ballzauberer nicht berufen. Er hofft auf eine vollständige Genesung.

Bundestrainer Julian Nagelsmann hofft bei seinem wichtigen Offensivspieler Jamal Musiala auf eine schnelle und vollständige Genesung – in München.

„Vincent Kompany und ich haben dasselbe Interesse: Dass der Spieler erst mal bei Bayern München fit und gesund wird, dass er viele Spiele macht Richtung WM, um dann überhaupt für uns bei der WM infrage zu kommen“, sagte Nagelsmann am Donnerstag in Frankfurt/Main.

Nagelsmann erklärt Musiala-Entscheidung

In Absprache mit Bayern-Trainer Kompany hatte Nagelsmann auf eine Berufung Musialas für die Länderspiele in der Schweiz und gegen Ghana verzichtet.