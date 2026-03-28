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Trotz Schweiz-Patzer: Nagelsmann gibt Sané neue Chance

Nagelsmann verspricht: Sané bekommt „weitere“ Chancen

Der Flügelstürmer kann gegen die Schweiz kaum überzeugen, soll aber schon gegen Ghana erneut für sich werben dürfen.
Leroy Sané (r.) im Spiel gegen die Schweiz
Leroy Sané (r.) im Spiel gegen die Schweiz
© AFP/SID/Fabrice COFFRINI
SID
Der Flügelstürmer kann gegen die Schweiz kaum überzeugen, soll aber schon gegen Ghana erneut für sich werben dürfen.

Julian Nagelsmann hat Fußball-Nationalspieler Leroy Sané trotz eines enttäuschenden Auftritts des Flügelstürmers zum Start ins WM-Jahr „weitere“ Chancen in Aussicht gestellt. „Ich erwarte nicht immer zwei Tore und drei Vorlagen, es geht um das Gesamtbild“, betonte der Bundestrainer nach dem 4:3 (2:2) in Basel gegen die Schweiz.

Sané lässt Klasse nur aufblitzen

Sané, der zum Abschluss der WM-Qualifikation im vergangenen November gegen die Slowakei (6:0) noch seinen Wert unterstrichen hatte, zeigte am Freitagabend keine überzeugende Leistung. Nagelsmann aber meinte: „Er hat aufblitzen lassen, was er kann.“

Galatasaray-Pause kostet Sané Rhythmus

Natürlich könne der 30-Jährige „noch intensiver spielen und es besser machen“. Allerdings sei Sané bei seinem Klub Galatasaray trotz insgesamt ordentlicher Spielzeit zuletzt in den entscheidenden Spielen nicht zum Einsatz gekommen. „Den fehlenden Rhythmus muss man berücksichtigen.“

Nächste Chance gegen Ghana

Für Nagelsmann steht daher fest: „Er bekommt am Montag die nächste Chance, es besser zu machen.“ Dann trifft die DFB-Elf in Stuttgart auf Ghana (20.45 Uhr/ARD).

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