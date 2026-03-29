WM-Aus droht: Nagelsmann bangt um BVB-Star Felix Nmecha

SID 29.03.2026 • 16:51 Uhr Dennoch ist der Bundestrainer optimistisch, dass es der verletzte BVB-Profi schaffen wird.

Für den verletzten Fußball-Nationalspieler Felix Nmecha wird die Zeit bis zur WM knapp. „Es besteht auf jeden Fall die Gefahr, dass er die WM nicht spielen kann“, sagte Julian Nagelsmann vor dem Länderspiel gegen Ghana am Montag (20.45 Uhr/ARD) in Stuttgart.

Nagelsmann optimistisch für XXL-Turnier

Grundsätzlich ist Nagelsmann aber optimistisch, dass es der Dortmunder zum XXL-Turnier in den USA, Mexiko und Kanada schaffen wird. „Ich habe gute Hoffnung, dass er spielen kann und es gut wird. Er hat einen sehr guten Körper und eine gute Muskulatur. Er kann schon vieles kompensieren“, sagte Nagelsmann.

Außenbandverletzung bremst BVB-Mittelfeldmann

Der Mittelfeldspieler musste für den Jahresstart der DFB-Auswahl aufgrund einer Außenbandverletzung im Knie absagen. Der BVB teilte mit, dass der 25-Jährige „mehrere Wochen“ ausfallen werde. „Dann ist aber immer noch nicht garantiert, dass er schmerzfrei ist oder den Schmerz auch toleriert. Es ist schon eine Verletzung, die nicht ohne ist“, sagte Nagelsmann.

Bundestrainer glaubt an Nmecha