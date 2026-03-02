Nettospielzeit und Zeitstrafen: Nagelsmann für Regeländerungen

SID 02.03.2026 • 05:28 Uhr Der Bundestrainer befürchtet, dass der Fußball ohne Neuerungen seinen Stellenwert verliert.

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat sich für Regeländerungen im Fußball ausgesprochen und gleich einige Vorschläge geliefert. "Ich habe tausend verschiedene Ideen. Zum Beispiel noch eine Nettospielzeit ab der 80. Minute. Weil du dir ein Spiel ab der 80. Minute oft gar nicht mehr anschauen kannst. Da wird gewechselt, verzögert, liegen geblieben. Das ließe sich aus meiner Sicht ändern, wenn bei jeder Unterbrechung die Uhr gestoppt wird", sagte Nagelsmann im Interview mit dem kicker.

Der 38-Jährige hat noch andere Ideen. "Eine weitere Möglichkeit wäre: eine Zeitstrafe bei taktischen Fouls statt einer Gelben Karte. Wenn ein Spieler von Mannschaft A gegen Mannschaft B einen super Angriff unterbindet und die fünfte Gelbe Karte kassiert, ist er gegen Mannschaft C gesperrt – Mannschaft B aber hat nichts davon. Das wäre bei einer Zeitstrafe und einem Überzahlspiel anders", sagte Nagelsmann, der es "mit Veränderungen im Fußball nicht übertreiben" möchte. Aber: "Über kurz oder lang werden wir etwas verändern müssen, damit er seinen Stellenwert behält." Er wisse auch, dass Regeländerungen im Fußball nicht ganz so leicht seien, aber er habe viele Ideen, was man alles machen könne, um den Fußball attraktiv zu halten, "damit aufgrund der Hülle und Fülle der Spiele gerade junge Generationen nicht abwandern zu anderen Dingen, die mehr Action haben".