DFB-Juwel Lennart Karl begeistert Nagelsmann: Wie Ribéry!

SID 31.03.2026 • 05:33 Uhr Nur eines stört Deniz Undav: Der Münchner Lennart Karl ist ihm nicht locker genug.

Der Bundestrainer lobte, die Mitspieler schwärmten: Lennart Karl durfte sich beim Start der deutschen Fußball-Nationalmannschaft ins WM-Jahr als einer der großen Gewinner fühlen.

„Von all den jungen Spielern, die wir im Laufe der Zeit nominiert haben, hat er mit den besten Eindruck gemacht“, sagte Julian Nagelsmann nach dem 2:1 (1:0) gegen Ghana über den Teenager.

Nagelsmann lobt Bayern-Profi

„Er hat einen super Eindruck gemacht. Frech, aber auch demütig“, führte der Bundestrainer weiter aus.

Wie gegen die Schweiz (4:3) hatte Nagelsmann den Bayern-Profi eingewechselt – und dieser hatte mit seinen unwiderstehlichen Dribblings sofort großen Einfluss. „Er hat eine natürliche Gabe, gut zu stehen und sich im Raum zu bewegen“, sagte Nagelsmann.

Ribéry-Vergleich für 18-Jährigen

Mit wem man den 18-Jährigen vergleichen kann? „Ein bisschen Ribéry-mäßig“, spiele Karl, sagte Matchwinner Deniz Undav.

„Er ist ein brutaler Spieler. Er hat so eine Abgezocktheit schon in dem Alter, ist frech beim Spielen, bringt eine gute Frische mit. Hat genug Demut und ist ein feiner Kerl.“

Brutale Qualität: Undav lobt Lennart