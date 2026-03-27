Nagelsmann enthüllt: Das ist seine WM-Startelf gegen Schweiz

SID 27.03.2026 • 19:31 Uhr Der Bundestrainer deckt seine Karten auf und gibt klare Hinweise auf seine Turnier-Elf.

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat seine Karten auf den Tisch gelegt und einen ersten Vorgeschmack auf seine WM-Elf gegeben. Der Bundestrainer schickt zum Auftakt des Turnierjahres in Basel gegen die Schweiz (20.45 Uhr/RTL) eine Startformation ohne große Überraschungen auf den Platz.

Viererkette soll Abwehr stabilisieren

Vor Torwart Oliver Baumann soll sich die für den Sommer angedachte Viererkette mit Kapitän Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck und David Raum einspielen. In der Abwehr, sagte Nagelsmann, „brauchen wir ein gutes Gefühl und Stabilität“.

Bundestrainer improvisiert im Mittelfeld

In seinem „Herzstück“ im defensiven Mittelfeld muss der Bundestrainer allerdings improvisieren. Weil Stammspieler Aleksandar Pavlovic (Hüfte) wie dessen Ersatz Felix Nmecha (Knie) ausfällt, bekommt der nachnominierte Angelo Stiller neben dem offensiveren Leon Goretzka eine Bewährungschance.

Gnabry übernimmt die Zehnerrolle

Die wegen des absprachegemäßen Verzichts auf den angeschlagenen Regisseur Jamal Musiala verwaiste Zehnerposition bekleidet Serge Gnabry. Auf den Außen sollen Leroy Sané und Florian Wirtz wirbeln.

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