Julian Nagelsmann wird im Vergleich zum 4:3-Sieg in Basel für das Spiel am Montag gegen Ghana mindestens eine personelle Veränderung in der Startelf vornehmen.
Überraschung im DFB-Tor
Julian Nagelsmann nimmt Oliver Baumann für das Testspiel gegen Ghana aus dem Tor. Der Bundestrainer gewährt Alexander Nübel Spielzeit in seinem Wohnzimmer.
Nach SPORT1-Informationen plant der Bundestrainer gegen Ghana mit Alexander Nübel im DFB-Tor, sollte keine Verletzung dazwischenkommen. Ein weiterer Indiz für Nübels Einsatz ist, dass er für die Pressekonferenz ausgewählt wurde. Sky berichtete zuerst.
DFB-Team: Nagelsmann möchte Nübel belohnen
Nagelsmann möchte den Torhüter, der bislang zwei A-Länderspiele absolvierte, für seine guten Leistungen im Training und Engagement belohnen.
Umso schöner für Nübel: Das Spiel am Montag (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) findet in Nübels sportlicher Heimat Stuttgart statt. Seit Sommer 2023 hütet der 29-Jährige das Tor des VfB.
An der Hierarchie wird sich allerdings nichts ändern: Oliver Baumann wird weiterhin die Nummer eins im deutschen Tor sein.