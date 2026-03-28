Überraschung im DFB-Tor

Maximilian Huber , Manfred Sedlbauer 28.03.2026 • 23:31 Uhr Julian Nagelsmann nimmt Oliver Baumann für das Testspiel gegen Ghana aus dem Tor. Der Bundestrainer gewährt Alexander Nübel Spielzeit in seinem Wohnzimmer.

Julian Nagelsmann wird im Vergleich zum 4:3-Sieg in Basel für das Spiel am Montag gegen Ghana mindestens eine personelle Veränderung in der Startelf vornehmen.

Nach SPORT1-Informationen plant der Bundestrainer gegen Ghana mit Alexander Nübel im DFB-Tor, sollte keine Verletzung dazwischenkommen. Ein weiterer Indiz für Nübels Einsatz ist, dass er für die Pressekonferenz ausgewählt wurde. Sky berichtete zuerst.

DFB-Team: Nagelsmann möchte Nübel belohnen

Nagelsmann möchte den Torhüter, der bislang zwei A-Länderspiele absolvierte, für seine guten Leistungen im Training und Engagement belohnen.

Umso schöner für Nübel: Das Spiel am Montag (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) findet in Nübels sportlicher Heimat Stuttgart statt. Seit Sommer 2023 hütet der 29-Jährige das Tor des VfB.