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Überraschung im DFB-Tor

Überraschung im DFB-Tor

Julian Nagelsmann nimmt Oliver Baumann für das Testspiel gegen Ghana aus dem Tor. Der Bundestrainer gewährt Alexander Nübel Spielzeit in seinem Wohnzimmer.
Die deutsche Nationalmannschaft feiert nach 18 Jahren wieder einen Sieg gegen die Schweiz. Im spannenden Testspiel gewinnt die DFB-Elf mit 4:3 und sichert sich damit einen wichtigen Erfolg vor der Weltmeisterschaft.
Maximilian Huber, Manfred Sedlbauer
Julian Nagelsmann nimmt Oliver Baumann für das Testspiel gegen Ghana aus dem Tor. Der Bundestrainer gewährt Alexander Nübel Spielzeit in seinem Wohnzimmer.

Julian Nagelsmann wird im Vergleich zum 4:3-Sieg in Basel für das Spiel am Montag gegen Ghana mindestens eine personelle Veränderung in der Startelf vornehmen.

Nach SPORT1-Informationen plant der Bundestrainer gegen Ghana mit Alexander Nübel im DFB-Tor, sollte keine Verletzung dazwischenkommen. Ein weiterer Indiz für Nübels Einsatz ist, dass er für die Pressekonferenz ausgewählt wurde. Sky berichtete zuerst.

DFB-Team: Nagelsmann möchte Nübel belohnen

Nagelsmann möchte den Torhüter, der bislang zwei A-Länderspiele absolvierte, für seine guten Leistungen im Training und Engagement belohnen.

Umso schöner für Nübel: Das Spiel am Montag (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) findet in Nübels sportlicher Heimat Stuttgart statt. Seit Sommer 2023 hütet der 29-Jährige das Tor des VfB.

An der Hierarchie wird sich allerdings nichts ändern: Oliver Baumann wird weiterhin die Nummer eins im deutschen Tor sein.

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