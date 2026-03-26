DFB-Schock: Bayern-Keeper Urbig verletzt – Dahmen nachnominiert

Torhüter Jonas Urbig fällt für die Länderspiele der deutschen Nationalmannschaft in der Schweiz und gegen Ghana aus. Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Donnerstag bekannt gab, ist der Schlussmann des deutschen Rekordmeisters Bayern München aufgrund einer Kapselverletzung im rechten Kniegelenk nicht mit nach Basel gereist. Bundestrainer Julian Nagelsmann nominierte Finn Dahmen vom FC Augsburg nach.

Urbig erstmals im DFB-Aufgebot

Urbig war erstmals von Nagelsmann berufen worden. Am Donnerstagvormittag stand der 22-Jährige beim Abschlusstraining in Herzogenaurach noch auf dem Platz. Die DFB-Auswahl trifft am Freitag (20.45 Uhr/RTL) in Basel auf die Schweiz, am Montag (20.45 Uhr/ARD) geht es in Stuttgart gegen Ghana. Oliver Baumann ist nach der Verletzung von Marc-André ter Stegen die Nummer eins im Tor, Alexander Nübel sein erster Vertreter.