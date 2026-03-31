Es ging gerade um Leroy Sané: TV-Interview mit Völler endet abrupt

Maximilian Lotz 31.03.2026 • 21:40 Uhr Sportdirektor Rudi Völler äußert sich zu den heißdiskutierten Themen rund um das DFB-Team. Während er über die Pfiffe gegen Leroy Sané spricht, findet das TV-Interview ein jähes Ende.

Kurioser TV-Moment bei der Liveübertragung der deutschen U21-Nationalmannschaft. Das Interview mit DFB-Sportdirektor Rudi Völler musste plötzlich abgebrochen werden.

Was war passiert? In der Halbzeitpause der Partie zwischen Griechenland und Deutschland in Athen interviewte Reporter Bent Mildner für Pro7 Maxx Völler am Spielfeldrand. Abschließend wollte Mildner von Völler wissen, wie er denn zu den Pfiffen gegen Leroy Sané bei dessen Einwechslung im Länderspiel gegen Ghana (2:1) stehe.

Reporter beendet plötzlich TV-Interview mit Völler

„Überrascht – auch enttäuscht, ein bisschen“, setzte Völler an: „Es war natürlich so nicht eingeplant …“ Und plötzlich fiel im Mildner ins Wort.

„Ich sehe, die Mannschaften kommen gerade raus“, sagte der Reporter. „Ich will Sie gar nicht unterbrechen. Danke, Rudi Völler, wir geben zurück!“

Völler reagierte zunächst etwas überrascht, nahm die Situation aber mit einem Lächeln hin und gab dem Reporter zum Abschied noch schnell die Hand: „Also gut, Ciao, ciao!“