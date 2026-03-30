Wirtz zaubert! Traumtor & Gala in Schweiz – sein bestes DFB-Spiel

SID 30.03.2026 • 12:13 Uhr In seiner schwierigen Startzeit in Liverpool erhielt Wirtz Unterstützung von Julian Nagelsmann.

Schönstes Tor der Karriere, bestes Spiel in der Nationalmannschaft: Florian Wirtz hat seinen Galaauftritt in der Schweiz mit etwas Abstand noch einmal eingeordnet. Sein Kunstschuss zur 3:2-Führung beim 4:3-Erfolg sei sein „schönstes Tor“ gewesen, sagte Wirtz im Sportschau-Interview. Mit zwei Treffern und zwei Vorlagen führte er die DFB-Auswahl in Basel fast im Alleingang zum Sieg. „Für Deutschland konnte ich einem Spiel noch nie so meinen Stempel aufdrücken. Für Deutschland war es mein bestes Spiel“, sagte der 22-Jährige.

Wirtz: Delle führte zur Topform

Für seine aktuelle Topform macht der ehemalige Leverkusener auch seinen holprigen Start beim FC Liverpool verantwortlich. „Es war keine leichte Phase. Julian Nagelsmann hat mir gesagt, dass es auch mal gut ist, dass es nicht immer aufwärts geht. Dass man auch einmal eine Delle hat und dadurch stärker wird. So sehe ich es mittlerweile auch, dass es mich ein bisschen stärker gemacht hat“, sagte Wirtz.

Wirtz meistert körperliche Härte

Besonders das körperbetonte Spiel auf der Insel bereitete Wirtz anfangs Probleme. „Ich musste gegen Widerstände ankommen und mich anpassen. Ich musste lernen, stärker zu werden und den Ball zu behaupten. Ich merke, dass ich auf einem guten körperlichen Level bin“, sagte Wirtz, der mit dem DFB-Team am Montagabend (20.45 Uhr/ARD) in Stuttgart auf Ghana trifft.

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