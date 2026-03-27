Einzelkritik Deutschland: Ein Auftritt zum Zungeschnalzen - dreimal Note 5

Manfred Sedlbauer 27.03.2026 • 23:28 Uhr Das erste Länderspiel der DFB-Auswahl im Jahr 2026 endet gegen einen effizienten Gegner torreich. Florian Wirtz zaubert, defensiv patzen einige Teamkollegen. Die SPORT1-Einzelkritik.

In einem torreichen Länderspielauftakt ins WM-Jahr gegen die Schweiz (4:3) hat sich die deutsche Nationalmannschaft mit Licht und Schatten präsentiert. Während vor allem die Defensive Unstimmigkeiten aufwies, führte Florian Wirtz das DFB-Team mit vier Scorerpunkten zum verdienten Sieg.

Doch nicht alle Mannen von Bundestrainer Julian Nagelsmann wussten zu überzeugen. SPORT1 bewertet die DFB-Auswahl in der Einzelkritik.

OLIVER BAUMANN: Hatte kaum Gelegenheit, sich auszuzeichnen, musste dennoch dreimal hinter sich greifen. Bei allen drei Gegentreffern (17., 41., 79.) und auch beim Lattenschuss von Rieder (43.) machtlos. Obwohl er auch in der zweiten Halbzeit nahezu beschäftigungslos war, blieb in den entscheidenden Aktionen hellwach – wichtig, dass er bei einem Steckpass aus seinem Tor kam (73.). SPORT1-Note: 3

Disharmonie in der DFB-Defensive

JONATHAN TAH: Anfangs mit ein paar kleineren Wacklern, dann köpfte er aber eine Wirtz-Flanke zum 1:1 (26.). Pennte beim zweiten Gegentor komplett und ließ Embolo mutterseelenallein einköpfen – 1:2 (41.). In der Folge aufmerksamer und strahlte deutlich mehr Sicherheit aus. Sieger im Laufduell mit Monteiro (85.). Gerade in der defensiven Abstimmung bleibt viel Luft nach oben. SPORT1-Note: 4

NICO SCHLOTTERBECK: Starke Anfangsminuten, patzte dann allerdings mehrmals – zweimal davon folgenschwer. Ging mit seinen vertikalen Pässen immer wieder ins Risiko. Anfangs kamen sie an, dann zweimal aber nicht – prompt fing sich die DFB-Elf zwei Treffer (17., 41.). In der zweiten Hälfte merkte man ihm die große Verunsicherung an. Gegen Ndoye sah er schlecht aus. Der BVB-Star muss sich gewaltig steigern, sonst dürfte Rüdiger ihm den Stammplatz schon bald wieder streitig machen. SPORT1-Note: 5,5

JOSHUA KIMMICH: Spulte wahnsinnig viele Kilometer ab und schmiss sich in jeden Zweikampf – absoluter Leader. Starke Grätsche (24.) bei einem Schweizer Konter. Rückte im Aufbau immer wieder ins Zentrum, bei Ballverlusten im Aufbau war seine Seite deshalb allerdings komplett blank. Es ist zwar Nagelsmanns Vorgabe, er vernachlässigte dadurch aber seine Defensivaufgaben. Gute Halbfeld-Flanke auf Woltemade (70.). SPORT1-Note: 3

DAVID RAUM: Beschwerte sich früh im Spiel gleich doppelt, als Schlotterbeck und Goretzka ihm den Ball nicht punktgenau in den Fuß spielten. Gutes Zusammenspiel mit Wirtz, beim zweiten Gegentreffer hätte er schneller auf den flankenden Widmer rücken müssen (41.). Wichtig, dass er Manzambi vom Ball trennen konnte (52.). In Hälfte zwei mit einigen guten Offensivläufen. Starke, scharfe Ecken von der rechten Seite. SPORT1-Note: 3

ANGELO STILLER: Auf den Nachrücker waren viele Augen gerichtet. Wirkte im ersten Durchgang nervös und spielte fast ausschließlich zurück. Auch, weil einige Vertikalpässe nicht ankamen. Bot Ndoye beim ersten Gegentreffer nur Begleitschutz, ohne beherzt einzugreifen (17.). Seine schnelle Ballverarbeitung und -weiterleitung vor dem 2:2 ermöglichten erst den schönen Steckpass von Wirtz (45.). Im weiteren Spielverlauf mit deutlicher Leistungssteigerung. Spielt er immer so wie in Hälfte zwei, dürfte er es Nagelsmann schwer machen. SPORT1-Note: 3,5

Wirtz überstrahlt alle

LEON GORETZKA: Leistete sich gerade zu Beginn einige haarsträubende Ballverluste. Nach Flanke von Raum grätschte er den Ball über den Schweizer Kasten (20.). Auch in der Folge ungewohnt fahrig und nachlässig in der Defensivarbeit. Hätte mehr aus seinen Abschlusschancen machen können (55., 76.). Beim dritten Gegentreffer zu weit weg von Monteiro (80.). SPORT1-Note: 5

FLORIAN WIRTZ: Einfach nur überragend! An allen DFB-Treffern beteiligt! Sprühte vor Spielfreude und setzte seine Mitspieler gleich mehrmals sehenswert in Szene: Havertz mit einem schönen Doppelpass (13.), später Raum (20.) und Goretzka (59.). Nur logisch, dass er die beiden deutschen Tore in Hälfte eins vorbereitete: Mit einer schönen Flanke auf Tah (26.), sein Steckpass auf Gnabry war weltklasse – besser kann man den nicht spielen (45.). Geniestreich zum 3:2 – den wollte er genau so. Auch der Schlusspunkt zum 4:3 war zum Zungeschnalzen (86.). SPORT1-Note: 1

LEROY SANÉ (bis 63.): Konnte das Vertrauen des Bundestrainers nicht rechtfertigen. Verpasste den defensiven Lauf vor dem 0:1 (17.). Offensiv blieb er ohne nennenswerte Aktion. Zog fast immer ins Zentrum – Raumgewinne schaffte er dadurch nicht. In dieser Form muss er um sein WM-Ticket zittern. Machte nach etwas mehr als einer Stunde Platz für Karl (63.). SPORT1-Note: 5

SERGE GNABRY: War lange Zeit komplett unsichtbar, erzielte allerdings kurz vor der Pause nach einem exzellenten Steckpass von Wirtz den Ausgleich – 2:2 (45.). Zuvor scheiterte er mit seinem Abschluss nach einer Raum-Ecke an Tah (14.). In der zweiten Hälfte als Ballverteiler gefordert. Auch ohne zündende Ideen eine ordentliche Vorstellung. SPORT1-Note: 3

Havertz bekommt Vorzug vor Undav

KAI HAVERTZ (bis 63.): Sein letztes Länderspiel datiert aus dem November 2024. Bekam den Vorzug vor dem formstarken Undav und wollte es unbedingt zurückzahlen. Auch wenn ihm nicht alles gelang, rechtfertigte er es. War in der Spitze sehr auffällig und suchte immer wieder den direkten Weg zum Tor. Tauchte nach starkem Doppelpass mit Witz allein vor Kobel auf – der BVB-Keeper konnte klären. (13.). Bei einer Kimmich-Flanke fehlten ihm wenige Zentimeter (26.). Zwei Distanzschüsse rauschten über den Schweizer Kasten (26., 36.). In der 63. Spielminute machte er Feierabend. Für ihn kam Woltemade. SPORT1-Note: 3

Ab 63.: NICK WOLTEMADE: Kam für Havertz in die Partie. Setzte eine scharfe Kimmich-Flanke knapp am Tor von Kobel vorbei (70.). Sonst blieb er eher blass. SPORT1-Note: 4

Ab 63.: LENNART KARL: DFB-Debüt für den Münchner. Verstand sich sofort blendend mit dem überragenden Wirtz. Tolle Vorarbeit auf Goretzka (76.). Lieferte genau das ab, was Nagelsmann von ihm sehen will: Spielfreude und Frechheit. SPORT1-Note: 2

Ab 80.: ANTON STACH: Kam für Goretzka ins Spiel. Fügte sich nahtlos ein, ohne groß in Erscheinung zu treten. SPORT1-Note: Ohne Bewertung.