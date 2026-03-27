Wirtz verzückt mit Traumtor - doch Matthäus reagiert entsetzt

Felix Kunkel 27.03.2026 • 22:39 Uhr Florian Wirtz gelingt gegen die Schweiz ein absolutes Traumtor. Doch Lothar Matthäus ist zunächst aus einem anderen Grund fassungslos.

Besser kann man einen Ball nicht schießen! Florian Wirtz hat im Testspiel gegen die Schweiz, das Deutschland mit 4:3 gewann, mit seinem Traumtor zum 3:2 für Aufsehen gesorgt.

In der 61. Minute führte Serge Gnabry eine Ecke von links kurz auf Wirtz am Strafraumeck aus. Daraufhin setzte der Liverpool-Star den Ball genau passend und unhaltbar in den rechten Knick.

Doch statt den Torschützen zu würdigen, war RTL-Experte Lothar Matthäus zunächst total entsetzt – wegen der mangelhaften Abwehrarbeit der Schweizer. „Entschuldigung, bitte. Wenn ich vom ersten Gegentor nichts gelernt habe, dann kann man nicht mehr helfen. Das ist ja nicht mehr professionell“, betonte der Rekordnationalspieler.

Schon das zwischenzeitliche 1:1 der DFB-Elf war nach einer kurz ausgeführten Ecke gefallen. Jonathan Tah hatte den Ball aus spitzem Winkel schließlich in die Maschen befördert.

Wirtz trifft traumhaft – Matthäus fassungslos

Natürlich sei es ein „Traumtor“, fuhr Matthäus fort, „aber wie kommt Wirtz frei bei diesem Eckball zum Abschluss?“

Der 65-Jährige konnte sich das defensive Verhalten der Eidgenossen nicht erklären. „Auch schon dieses schnelle Spiel von Kimmich dann. Das weiß man doch mittlerweile. Das spreche ich doch als Trainer der Schweizer Nationalmannschaft an, dass man da wach sein muss, gerade bei den schnell ausgeführten Eckbällen.“

Einige Minuten später hob Matthöus dann nochmal lobend den Abschluss von Wirtz hervor. „Da ist nichts zu halten. Geniestreich von Florian.“

Wirtz verzückt ein zweites Mal

Doch damit nicht genug: In der 86. Minute legte Wirtz nach dem zwischenzeitlichen Schweizer Ausgleich zum 3:3 seinen zweiten Treffer des Tages nach – und der war wieder sehenswert.