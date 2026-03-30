Vier Neue gegen Ghana: Nübel startet – Nagelsmann rotiert

SID 30.03.2026 • 19:40 Uhr Der Bundestrainer bringt unter anderem den Ex-Stuttgarter Woltemade.

Julian Nagelsmann sieht sich im zweiten Test des WM-Jahres zu kleineren Änderungen an seiner Wunschelf gezwungen. Der Bundestrainer bringt in Stuttgart gegen Ghana (20.45 Uhr/ARD) im Vergleich zum 4:3 gegen die Schweiz am vergangenen Freitag vier frische Kräfte.

Nübel und Brown rücken rein

Wie von Nagelsmann angekündigt wird Torwart Alexander Nübel in seinem Stuttgarter „Wohnzimmer“ für seine „extrem guten Leistungen“ belohnt und darf die Nummer eins Oliver Baumann vertreten. Auch der Frankfurter Linksverteidiger Nathaniel Brown bekommt eine Bewährungschance und ersetzt den vielbelasteten Stammspieler David Raum.

Viererkette bleibt vorerst unverändert

Ansonsten bleibt die in Basel so wacklige Viererkette unverändert. Kapitän Joshua Kimmich, Jonathan Tah und Nico Schlotterbeck beginnen erneut. Nagelsmann hat aber angekündigt, im Spielverlauf aus Rücksicht auf die „Crunchtime“ bei den Vereinen nach Möglichkeit durchwechseln zu wollen.

Stiller erhält letzte WM-Chance

In seinem „Herzstück“ im defensiven Mittelfeld tat er dies schon jetzt: Angelo Stiller darf sich nach den Ausfällen von Aleksandar Pavlovic (Hüfte) sowie von dessen Ersatz Felix Nmecha (Knie) zwar abermals zeigen – ein letztes Mal im DFB-Dress vor der WM-Nominierung am 12. Mai. Neben ihm übernimmt aber Pascal Groß von Leon Goretzka.

Gnabry rückt raus, Woltemade rein

Der formstarke Serge Gnabry rückt aus dem Zentrum auf die rechte Seite. Den angeschlagen in München gebliebenen Regisseur Jamal Musiala ersetzt Nick Woltemade. Auf Links soll Florian Wirtz wie in der Schweiz Wunder wirken.

Havertz behält die Neun