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3:4 gegen Deutschland: Schweizer Pressestimmen feiern Wirtz

„Zauberer Wirtz“: Pressestimmen zum 3:4 gegen Deutschland

Nach dem 3:4 gegen Deutschland bestimmte vor allem "Zauberer" Florian Wirtz die Schlagzeilen in der Schweiz.
Florian Wirtz überragte
Florian Wirtz überragte
© AFP/SID/Fabrice COFFRINI
SID
Nach dem 3:4 gegen Deutschland bestimmte vor allem "Zauberer" Florian Wirtz die Schlagzeilen in der Schweiz.

Nach dem 3:4 gegen Deutschland bestimmte vor allem „Zauberer“ Florian Wirtz die Schlagzeilen in der Schweiz. – Die Pressestimmen:

Schweizer Niederlage gegen Deutschland

Blick: „Wilder Ritt zum Auftakt ins WM-Jahr! Die Nati geht gegen Deutschland zweimal in Führung – und verliert dennoch. Es ist die erste Niederlage gegen den großen Nachbarn seit 18 Jahren. Florian Wirtz bei der Arbeit zuzuschauen, ist ein Genuss.“

Weltklasse-Wirtz glänzt doppelt

Baseler Zeitung: „Sieben Tore und ein Weltklasse-Wirtz: Die Schweiz verliert vogelwilde Partie gegen Deutschland. Wirtz ist allgegenwärtig und zeigt, weshalb Liverpool 125 Millionen Euro nach Leverkusen überwiesen hat. Er schießt ein Wundertor zum 3:2 und noch ein ganz anständiges zum 4:3.“

Wirtz lässt Nati alt aussehen

SRF: „Nati zieht gegen Deutschland um ‚Zauberer‘ Wirtz den Kürzeren. Mit dem zweiten Anzug kann die Schweiz nicht mit einem Team wie Deutschland mithalten. Wirtz streichelte den Ball herrlich zum 3:2 ins Lattenkreuz.“

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