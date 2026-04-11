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DFB-Team: Neuer-Frage: Baumann reagiert gereizt

Neuer-Frage: Baumann reagiert gereizt

Der DFB-Keeper will in der Diskussion um seinen Vorgänger nicht auch noch seinen "Senf" dazugeben.
Die Glanzleistung von Manuel Neuer gegen Real Madrid befeuert erneut die Debatte, ob der Keeper zurück ins DFB-Tor kehren sollte. SPORT1-Chefreporter Stefan Kumberger erklärt im Podcast "Die Bayern-Woche", warum das als unrealistisches Szenario gilt.
SID
Der DFB-Keeper will in der Diskussion um seinen Vorgänger nicht auch noch seinen "Senf" dazugeben.

Fußball-Nationaltorhüter Oliver Baumann hat genervt auf die Diskussionen über eine mögliche Rückkehr von Manuel Neuer ins DFB-Team reagiert. „Für mich zählt Leistung, da möchte ich laut sein, nicht in irgendwelchen Debatten“, sagte der Keeper der TSG Hoffenheim bei Sky: „Es ist doch alles gesagt, jeder hat seinen Senf dazugegeben. Dabei belasse ich es.“

Neuer entfacht WM-Torwartdiskussion

Baumann ist als Nummer eins der deutschen Nationalmannschaft für die WM in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) eingeplant. Seit Neuers Gala im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League bei Real Madrid (2:1) wird in der Öffentlichkeit diskutiert, ob Bundestrainer Julian Nagelsmann den Münchner für das Megaturnier im Sommer zurückholen sollte.

„Ich bleibe ruhig, ich vertraue mir, vertraue auf meine Stärken“, sagte Baumann (35) am Freitagabend nach dem Bundesliga-Spiel beim FC Augsburg (2:2): „Ich bin keiner, der sich jetzt hinstellt und sagt, wie geil ich bin.“

Neuer war nach der Heim-EM 2024 aus der Nationalmannschaft zurückgetreten. Der Weltmeister von 2014 schloss ein Comeback danach aus. Auch nach der Partie im Bernabéu rückte die langjährige Nummer eins nicht von ihrem Rücktritt ab. „Wir brauchen das Thema gar nicht aufmachen. Wo haben wir denn gespielt heute?“, sagte der 40-Jährige. „Wir reden jetzt nicht über die Nationalmannschaft. Ich habe meine Sachen gesagt und konzentriere mich jetzt auf den FC Bayern.“

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