DFB-Team: Neuer-Frage: Baumann reagiert gereizt

SID 11.04.2026 • 06:15 Uhr Der DFB-Keeper will in der Diskussion um seinen Vorgänger nicht auch noch seinen "Senf" dazugeben.

Fußball-Nationaltorhüter Oliver Baumann hat genervt auf die Diskussionen über eine mögliche Rückkehr von Manuel Neuer ins DFB-Team reagiert. „Für mich zählt Leistung, da möchte ich laut sein, nicht in irgendwelchen Debatten“, sagte der Keeper der TSG Hoffenheim bei Sky: „Es ist doch alles gesagt, jeder hat seinen Senf dazugegeben. Dabei belasse ich es.“

Neuer entfacht WM-Torwartdiskussion

Baumann ist als Nummer eins der deutschen Nationalmannschaft für die WM in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) eingeplant. Seit Neuers Gala im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League bei Real Madrid (2:1) wird in der Öffentlichkeit diskutiert, ob Bundestrainer Julian Nagelsmann den Münchner für das Megaturnier im Sommer zurückholen sollte.

„Ich bleibe ruhig, ich vertraue mir, vertraue auf meine Stärken“, sagte Baumann (35) am Freitagabend nach dem Bundesliga-Spiel beim FC Augsburg (2:2): „Ich bin keiner, der sich jetzt hinstellt und sagt, wie geil ich bin.“