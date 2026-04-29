BVB-Star greift nach dem WM-Ticket: "Alles raushauen"

SID 29.04.2026 • 05:30 Uhr BVB-Stürmer Maximilian Beier träumt von seiner ersten Teilnahme an einer Fußball-Weltmeisterschaft. Aktuell befindet sich der 23-Jährige in vielversprechender Form.

Maximilian Beier hat seine Ambitionen deutlich gemacht, im Sommer bei der Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko dabei zu sein.

„Ich werde alles raushauen, um auf den WM-Zug aufzuspringen“, sagte der 23 Jahre alte Angreifer von Borussia Dortmund im Transfermarkt-Interview.

Beier, der bislang in sieben Länderspielen zum Einsatz kam, sprach von einem großen Traum: „Ich arbeite jeden Tag hart dafür, im Training und in Zusatzeinheiten“.

Bei den Testspielen der DFB-Auswahl im März hatte er zuletzt nicht im Kader gestanden. „Das hat der Bundestrainer gut begründet, auch im persönlichen Gespräch“, erklärte der Nationalspieler. „Ich weiß, dass meine Qualitäten sind, einem Team auf und neben dem Platz zu helfen – ich kenne meine Rolle in der Konstellation.“

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Beier steht in dieser Saison bei wettbewerbsübergreifend zehn Treffern und acht Vorlagen in 41 Pflichtspielen für Borussia Dortmund.

Beim Heimsieg am Sonntag gegen den SC Freiburg traf der Angreifer zum 4:0-Endstand und war damit mitverantwortlich für die Champions-League-Qualifikation des BVB für die Saison 2026/27.