Deutscher WM-Kader kommt später: Nagelsmann verschiebt Nominierung

Manfred Sedlbauer , Philipp Heinemann 28.04.2026 • 14:21 Uhr Julian Nagelsmann verschiebt die wichtigste Entscheidung vor der Weltmeisterschaft 2026. Das hat allerdings gute Gründe.

Julian Nagelsmann hat die Nominierung seines WM-Kaders nach hinten verschoben: Wie der DFB bekannt gab, wird der Bundestrainer die Mannschaft für das Turnier in den USA, Kanada und Mexiko erst am 21. Mai bekannt geben. Ursprünglich war der 12. Mai anvisiert.

Nach Informationen von SPORT1 will Nagelsmann aber doch noch das Saisonfinale abwarten, ehe er sich endgültig festlegt. Gleichzeitig verschafft er mit dieser Maßnahme verletzten oder angeschlagenen Spielern noch etwas mehr Zeit, sich rechtzeitig wieder zurückzumelden.

Termine fix: So startet Deutschland in die WM

Es kommt zudem zu einer weiteren Veränderung: Die deutsche Nationalmannschaft wird sich erst am 27. Mai in Herzogenaurach – und damit zwei Tage später als zunächst geplant – zusammenfinden, da diverse potenzielle WM-Fahrer am 23. Mai noch beim Finale des DFB-Pokals im Einsatz sein werden.

Übrigens: Bis zum 11. Mai müssen die Trainer aller teilnehmenden Nationen schon eine vorläufige Liste bei der FIFA melden, die allerdings noch 55 Spieler umfassen darf. Anfang Juni muss der finale Kader dann stehen, 26 Spieler dürfen die Reise maximal antreten.