Trauer um legendären „Knochendoktor“ - Beckenbauer liebte ihn

SID 14.04.2026 • 15:41 Uhr Der von den Spielern "Knochendoktor" genannte Professor betreute die Nationalmannschaft unter anderem bei den WM-Titeln 1974 und 1990.

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und die Nationalmannschaft trauern um ihren langjährigen Teamarzt Heinrich Heß. Der Professor ist im Alter von 94 Jahren nach kurzer Krankheit in Saarbrücken verstorben. Dies teilte der DFB unter Berufung auf die Familie mit.

Knochendoktor prägte DFB-Erfolge

Heß arbeitete von 1969 bis 1998 für den DFB, zunächst für die Olympiaauswahl und die B-Nationalmannschaft. Ab 1974 war er dann für die A-Nationalmannschaft tätig. In seine Amtszeit als Mannschaftsarzt fielen die WM-Titel 1974 und 1990 ebenso wie die EM-Triumphe 1980 und 1996. In Spielerkreisen trug er den Spitznamen „Knochendoktor“, Franz Beckenbauer bezeichnete Heß als einen Arzt, „der sensationell vertrauensvoll mit Spielern umging und neben seiner fachlichen Qualifikation immer Vorbild war“.

„Der Gerd Müller hat mich mal einen Tierarzt genannt“, berichtete Heß einmal in der Saarbrücker Zeitung, „aber sonst war ich überall der Heini. War ja klar: Mein Vater hieß Heinrich, mein Großvater hieß Heinrich, da muss der Kleine Heini heißen, damit das nicht verwechselt wird.“

Saarbrücker Arzt mit Bundesverdienstkreuz