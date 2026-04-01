El Mala trifft für U21, weint um Oma – DFB besiegt Griechen

SID 01.04.2026 • 05:32 Uhr Der Tod seiner Großmutter hatte Said El Mala tief bewegt. Dann traf er für die deutsche U21.

Said El Mala wischte sich nach dem Schlusspfiff die Tränen aus den Augen. Sein erstes und enorm wichtiges Tor für die deutsche U21, vor allem aber der Verlust seiner Großmutter hatten den Jungstar des 1. FC Köln tief bewegt. „Das Tor war für meine Oma. Ich habe mich entschieden, hier zu bleiben, weil ich den Jungs helfen wollte. Ich freue mich, dass ich sie da oben glücklich gemacht habe“, sagte der 19-Jährige nach dem 2:0 in Griechenland bei ProSieben MAXX.

El Mala bleibt trotz Trauer

El Mala hatte vom Tod seiner Oma am Freitag unmittelbar nach dem Sieg gegen Nordirland (3:0) in Braunschweig erfahren, dennoch reiste er am Sonntag mit dem DFB-Team nach Athen. „Ich habe ihm die Wahl gelassen, nach Hause zu fahren. Einfach das zu machen, war er fühlt, was er braucht“, sagte DFB-Trainer Antonio Di Salvo. „Er hat sich dann entschieden, hier zu sein. Ich glaube, das ihm das guttat. Er hat sich jetzt mit dem Tor belohnt.“

El Malas emotionales Premierentor

El Mala traf in der elften Minute zum 1:0, im siebten Spiel für die U21 war es sein erstes Tor. Anschließend trocknete der Teenager mit dem Trikot seine feuchten Augen. „Wir waren in den vergangenen Tagen für ihn da. Das Team hat ihn aufgefangen und abgelenkt. Auch unsere Sportpsychologin hat sehr viel mit ihm gesprochen, das tat ihm gut“, sagte Di Salvo.

Di Salvo: Wichtigeres als Fußball

Auch El Mala konnte zumindest für kurze Zeit die Gedanken an den Verlust in den Hintergrund drängen. „Er konnte seiner Oma etwas zurückgegeben. Ich glaube, das war ihm auch wichtig“, sagte Di Salvo und betonte: „Es gibt Wichtigeres als Fußball.“

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