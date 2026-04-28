Google und DFB bauen Partnerschaft aus

SID 28.04.2026 • 11:02 Uhr Mit der Erweiterung der Partnerschaft mit Google will der DFB für die Fans einen "spürbaren digitalen Mehrwehrt" schaffen.

Die Google-Suchmaschine wird den deutschen Fußballfans im WM-Sommer bei allen brennenden Fragen rund um die Nationalmannschaft zur Seite stehen.

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) gab rund sechs Wochen vor dem Start des Großevents in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) am Dienstag eine Erweiterung seiner Partnerschaft mit dem amerikanischen Dienstleistungsunternehmen bekannt, im Fokus der Zusammenarbeit steht eine umfangreiche Kampagne rund um die DFB-Elf.

Partnerschaft soll komplexe Analysen bieten

Die Google-Suche soll die Fans dabei mit den wichtigsten Informationen wie Spielständen oder Aufstellungen in Echtzeit unterstützen, im KI-Modus werden den deutschen Supportern auch komplexere, analytische Fragen beantwortet. Auch Videohighlights werden gezeigt. Die Kampagne startet am 1. Juni im TV, in Out-of-Home und in digitalen Kanälen.

„Wir schätzen die bestehende Zusammenarbeit mit Google als strategischen und innovationsgetriebenen Partner sehr und freuen uns, dass die Partnerschaft nun erweitert wird“, sagte Holger Blask, Vorsitzender der Geschäftsführung der DFB GmbH & Co. KG.: „Ziel ist es, die Vielzahl der – oft auch komplexen – Fragen der Fans einfach, schnell und verlässlich zu beantworten und somit einen spürbaren digitalen Mehrwert zu schaffen.“