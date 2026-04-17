Hoeneß zerlegt Nagelsmann: Neuer-Zoff und DFB-Chaos

SID 17.04.2026 • 16:25 Uhr Der Bayern-Patron stört sich an den öffentlichen Auftritten des Bundestrainers und wirft ihm Fehler in der Personalie Neuer vor.

Keine Kontinuität in der Mannschaft, ein falscher Umgang mit der Personalie Manuel Neuer, und viel zu viel Gerede in der Öffentlichkeit: Uli Hoeneß hat die Arbeit von Bundestrainer Julian Nagelsmann einer teils scharfen Generalkritik unterzogen. Er wolle grundsätzlich „nicht so ein Nagelsmann-Bashing machen“, sagte der Patron des FC Bayern im Podcast „Auf eine weiß-blaue Tasse“ mit dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder – und tat es dann doch.

Hoeneß: Neuer-Thema anders lösen

Das Thema Neuer etwa hätte ein Bundestrainer Hoeneß „ganz anders angepackt“, sagte der 74-Jährige: „Ich hätte ganz klar gesagt: Wir spielen jetzt mit Baumann oder Nübel und wir warten ab, wie die Entwicklung ist. Weil den Manuel Neuer hätte man ohne das Theater auch noch vier Wochen vor der WM nominieren können, und er hätte gespielt wie einst im Mai.“

Hoeneß tadelt Nagelsmanns Medien-Strategie

Bei Nagelsmann bestehe „oft die Gefahr, dass viele Dinge in den Medien zerredet werden, dass er viel zu viele Dinge über die Medien macht“, kritisierte Hoeneß und nannte das Beispiel des Stuttgarter Stürmers Deniz Undav, den der Bundestrainer öffentlich „diskreditiert“ habe.

Interne Lösungen statt Medien-Futter

Hoeneß forderte: „Du musst heute deine Probleme intern lösen. Die Medien sollen wieder selber arbeiten. Denen musst du nicht jeden Tag Futter geben.“ Bayern-Trainer Vincent Kompany werde man „nie, nie über einen Spieler schlecht reden hören, selbst wenn er der Meinung ist, den kann er nicht gebrauchen“.

Hoeneß pocht auf Kimmich-Pavlovic

Nagelsmann werfe er vor, „dass er jetzt noch junge Spieler dazu holt und testet, um den Medien gerecht zu werden“. Deutschland habe „nicht die beste Mannschaft auf der Welt, aber es kann trotzdem ein erfolgreiches Team sein, wenn jeder für jeden rennt, wenn sie ein Team sind“. Das sei nur zu erreichen, wenn die Elf eingespielt sei. „Das fehlt mir im Moment: Kontinuität.“ Deshalb würde Hoeneß „selbstverständlich“ auch auf das Münchner Duo Joshua Kimmich und Aleksandar Pavlovic im DFB-Mittelfeld setzen.

Nagelsmann braucht klare WM-Stammelf

Noch sei es nicht zu spät. Wenn Nagelsmann bei der WM „von Anfang an sagt, das ist meine Mannschaft – plus, minus ein, zwei, drei Spieler“, könne es ein gutes Turnier werden. „Die Gruppe ist ja nicht so schwer, man kann sich einspielen. Dann haben wir immer die Chance, ins Halbfinale zu kommen. Alles andere ist abhängig von der Tagesform.“

Hoeneß: Kein WM-Boykott