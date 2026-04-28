DFB-Kader erst am 21. Mai: Nagelsmann überrascht Fans

SID 28.04.2026 • 14:24 Uhr Der Start des Trainingslagers wird verschoben, auch seinen Kader gibt der Bundestrainer später bekannt.

Verschiebung der Kader-Bekanntgabe, späterer Start des Trainingslagers: Julian Nagelsmann hat seine Pläne für die WM-Vorbereitung angepasst. Der Bundestrainer wird sein 26er-Aufgebot für das XXL-Turnier in den USA, Mexiko und Kanada statt am 12. erst am 21. Mai in Frankfurt/Main präsentieren. Das gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Dienstag bekannt. Die Turnier-Vorbereitung bei Partner adidas in Herzogenaurach beginnt zudem zwei Tage später als geplant am 27. Mai.

DFB-Pokalfinale verzögert WM-Vorbereitung

Hintergrund der Anpassung des Trainingslagerstarts ist die Paarung im DFB-Pokalfinale. Am 23. Mai treffen Rekordsieger Bayern München und Titelverteidiger VfB Stuttgart aufeinander. Auf dem Rasen des Berliner Olympiastadions stehen dann auf beiden Seiten auch zahlreiche Nationalspieler. Der Beginn der WM-Vorbereitung schon zwei Tage später hätte wenig Sinn ergeben. Seinen Kader nominiert Nagelsmann nun nach dem letzten Bundesliga-Spieltag.

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