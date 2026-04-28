DFB-Kader erst am 21. Mai: Nagelsmann überrascht Fans

Verschiebung der Kader-Bekanntgabe, späterer Start des Trainingslagers: Julian Nagelsmann hat seine Pläne für die WM-Vorbereitung angepasst. Der Bundestrainer wird sein 26er-Aufgebot für das XXL-Turnier in den USA, Mexiko und Kanada statt am 12. erst am 21. Mai in Frankfurt/Main präsentieren. Das gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Dienstag bekannt. Die Turnier-Vorbereitung bei Partner adidas in Herzogenaurach beginnt zudem zwei Tage später als geplant am 27. Mai.
Nagelsmann passt WM-Vorbereitung an
DFB-Pokalfinale verzögert WM-Vorbereitung
Hintergrund der Anpassung des Trainingslagerstarts ist die Paarung im DFB-Pokalfinale. Am 23. Mai treffen Rekordsieger Bayern München und Titelverteidiger VfB Stuttgart aufeinander. Auf dem Rasen des Berliner Olympiastadions stehen dann auf beiden Seiten auch zahlreiche Nationalspieler. Der Beginn der WM-Vorbereitung schon zwei Tage später hätte wenig Sinn ergeben. Seinen Kader nominiert Nagelsmann nun nach dem letzten Bundesliga-Spieltag.
WM-Tests: Finnland und USA
Die DFB-Auswahl bestreitet vor der WM (11. Juni bis 19. Juli) noch zwei Länderspiele. Am 31. Mai geht es in Mainz gegen Finnland, am 6. Juni steht in Chicago die Generalprobe gegen Gastgeber USA an. Beim Turnier trifft der viermalige Weltmeister auf WM-Neuling Curacao (14. Juni/Houston), Elfenbeinküste (Cote d’Ivoire/20. Juni/Toronto) und Ecuador (25. Juni/New York/New Jersey).