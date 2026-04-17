Nagelsmann über Rüdiger: "Es war nicht leicht, Zugang zu finden"

Felix Kunkel 17.04.2026 • 18:22 Uhr Antonio Rüdiger polarisiert mit seinem Verhalten auf dem Platz. Dennoch hält Bundestrainer Julian Nagelsmann große Stücke auf den Real-Profi, wie er einmal mehr betont.

Mit seinem Verhalten und seinen Aktionen auf dem Platz polarisiert Antonio Rüdiger immer wieder. Jüngst hat der Innenverteidiger von Real Madrid in der Nationalmannschaft auch noch seinen Stammplatz verloren. Dennoch baut Bundestrainer Julian Nagelsmann weiterhin auf den 33-Jährigen, wie er nun einmal mehr klargestellt hat.

„Antonio verkörpert verschiedene Dinge wie Siegeswillen, die Mentalität zu verteidigen, die auch wichtig sind, nicht nur auf dem Platz“, erklärte Nagelsmann in der Talk-Reihe „Bestbesetzung“ bei MagentaTV.

Der 38-Jährige hob besonders die persönliche Entwicklung Rüdigers hervor: „Er ist Vizekapitän, er hat eine extreme Wandlung durchgemacht beim DFB – von jemandem, der eher für sich war, zu jemandem, der am Tisch teilweise am längsten sitzt, der mit allen Spielern spricht. Der einen extremen Respekt hat bei den jungen Spielern, bei den älteren Spielern.“

Nagelsmann: „Rüdiger hat sich alles erarbeitet“

Rüdiger habe für „Riesenvereine“ gespielt und sich „alles erarbeitet. Er ist nicht gesegnet worden mit Füßen wie Luka Modric, aber er hat trotzdem extrem viele Titel gewonnen. Und diese Mentalität brauchen wir auch bei uns“, fuhr Nagelsmann fort.

Er selbst habe, wie Nagelsmann betonte, einen „sehr guten Draht“ zu Rüdiger. „Beim ersten Lehrgang damals in den USA war es nicht ganz so leicht, einen Zugang zu finden. Da hat er ein bisschen geguckt, wie ich als Trainer agiere. Da kannten wir uns noch nicht“, blickte Nagelsmann auf den Oktober 2023 zurück.

Offener Austausch zwischen Nagelsmann und Rüdiger

Inzwischen könne man „super offen über alles sprechen“. Diese Offenheit zeigte Nagelsmann auch öffentlich, als er statt Rüdiger zuletzt Jonathan Tah und Nico Schlotterbeck als Stammduo in der Innenverteidigung benannte.