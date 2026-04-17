Aberglaube? Das sind Nagelsmanns Rituale

SID 17.04.2026 • 05:28 Uhr Der Bundestrainer hat mehrere Rituale - auch wenn er ihre Wirkung negiert.

Mit dem Aberglauben ist das so eine Sache bei Julian Nagelsmann. „Ich teile die Meinung, dass es Quatsch ist – trotzdem macht man es“, gestand der Bundestrainer in der Talk-Reihe „Bestbesetzung“ bei MagentaTV und zählte gleich mehrere Beispiele auf, die ihn durch Spiele und deren Vorbereitung begleiten.

„Bisher habe ich jede Jacke, die ich bei einer Niederlage getragen habe, gespendet“, sagte der frühere Meistertrainer von Bayern München, der gerade in seiner Frühphase im Job bisweilen durch extravagante Oberbekleidung aufgefallen war. Auch habe er „jahrelang immer die gleichen Kaugummis gehabt“, erklärte der Bundestrainer.

Das macht Nagelsmann „bis wir verloren haben“

Am ungewöhnlichsten ist aber wohl das Ritual vor jedem Länderspiel im Mannschaftsbus. Nagelsmann (38) berichtete von einem „Energiegetränk“, das er mit Mitgliedern seines Stabes und unter anderem auch DFB-Sportdirektor Rudi Völler einnehme.