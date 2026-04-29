Neue Bühne für DFB-Nachwuchs

SID 29.04.2026 • 10:51 Uhr Die jährlich stattfindenen U17- und U19-Europameisterschaften der Frauen und Männer finden bald auf einer neuen Bühne statt.

RTL Deutschland hat sich umfassende Rechte an Länderspielen des DFB-Nachwuchses gesichert. Das Paket umfasst die jährlich stattfindenden U17- und U19-Europameisterschaften der Jahre 2026 bis 2028 bei Frauen und Männern.

Vor allem Partien mit deutscher Beteiligung sollen künftig bei RTL+ oder den „RTL Sport“-Kanälen bei YouTube und TikTok zu sehen sein.

DFB-Jugend verpasst Quali

Den Auftakt macht ab dem 4. Mai die U17-EM der Frauen in Nordirland. Ende Juni folgen die U19-Europameisterschaften der Männer und Frauen ebenfalls mit deutscher Beteiligung.