RTL Deutschland hat sich umfassende Rechte an Länderspielen des DFB-Nachwuchses gesichert. Das Paket umfasst die jährlich stattfindenden U17- und U19-Europameisterschaften der Jahre 2026 bis 2028 bei Frauen und Männern.
Neue Bühne für DFB-Nachwuchs
Die jährlich stattfindenen U17- und U19-Europameisterschaften der Frauen und Männer finden bald auf einer neuen Bühne statt.
Auf U19-Trainer Christian Wörns (r.) wartet eine EM
© picture alliance / DFB/SID/Juergen Schwarz
Vor allem Partien mit deutscher Beteiligung sollen künftig bei RTL+ oder den „RTL Sport“-Kanälen bei YouTube und TikTok zu sehen sein.
DFB-Jugend verpasst Quali
Den Auftakt macht ab dem 4. Mai die U17-EM der Frauen in Nordirland. Ende Juni folgen die U19-Europameisterschaften der Männer und Frauen ebenfalls mit deutscher Beteiligung.
Für die Ende Mai beginnende U17-EM der Männer in Estland hat Deutschland sich dagegen nicht qualifiziert.