"Wenn Julian Nagelsmann zuguckt, kriegt er Magengeschwüre"

Martin Hoffmann 04.04.2026 • 15:03 Uhr Ex-Nationalstürmer Nils Petersen bekundet, dass Deniz Undav sein WM-Stürmer Nummer 1 wäre, hätte er das Sagen als Bundestrainer.

Hat Bundestrainer Julian Nagelsmann etwas gegen Deniz Undav? Ex-Nationalstürmer Nils Petersen hat den Eindruck – und findet, dass er mit Blick auf die WM 2026 mehr auf den Angreifer des VfB Stuttgart setzen sollte.

In seiner Funktion als Experte für DAZN erklärte Petersen vor den Bundesliga-Samstagsspielen, dass Undav sein Stürmer Nummer 1 für die WM wäre, wenn er das Sagen hätte – und begründete es ausführlich.

Für Petersen wäre Undav der deutsche WM-Stürmer Nummer 1

„Wenn Julian Nagelsmann jetzt zuguckt, kriegt er wahrscheinlich Magengeschwüre, denn ich glaube nicht, dass er der größte Fan von Deniz Undav ist“, begann der 37-Jährige seine Ausführungen: „Aber ich bin ein Fan vom Neuner. Ich bin ein Fan davon, dass jemand die Box beherrscht, dass jemand jahrelange Erfahrung hat in der Box. Natürlich ist Kai Havertz ein toller Spieler, aber: Undav weiß, wo das Tor steht. Und Undav ist auch ein super Zuspieler für Wirtz, Musiala, die Spieler, die das brauchen.“

Das Hauptargument für Undav sei allerdings ein anderes: „Er ist so clever. Wenn man sich das Tor gegen Ghana anguckt: 99 Prozent der Spieler stehen da im Abseits – er nicht. 99 Prozent treffen da das Tor nicht – er schon. Es gibt Gründe, warum er diese Quote in der Bundesliga hat und auch in der Nationalelf.“