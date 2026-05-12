Ex-Keeper warnt: Baumann-Debatte schwächt DFB-Team

SID 12.05.2026 • 11:02 Uhr Ex-Nationalkeeper René Adler sieht eine große Gefahr in der Debatte um Oliver Baumann. Dem Bundestrainer empfiehlt er zudem eine Nummer zwei.

Der frühere Nationaltorhüter René Adler sieht die anhaltende Diskussion über Oliver Baumann im Vorfeld der Fußball-WM kritisch. Diese sei der deutschen Nummer eins gegenüber „nicht fair“, sagte Adler dem SID: Der Hoffenheimer habe „eine wirklich sehr, sehr gute WM-Qualifikation gespielt. Wir sollten damit anfangen, einfach mal wertzuschätzen, was wir an ihm haben.“

Adler zeigte kein Verständnis dafür, dass zwischenzeitlich über eine mögliche Rückkehr von Manuel Neuer für das Turnier in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) diskutiert worden war.

„Ich habe absoluten Respekt vor Manu und seinen Leistungen in dieser Saison, aber er macht es nicht mehr, er ist zurückgetreten“, sagte der 41-Jährige: Es gebe hierzulande „vielleicht nicht mehr dieses alles überstrahlende Torwartdenkmal“, Deutschland habe aber weiterhin „gute Torhüter. Und dann geht es auch darum, zu akzeptieren, was man hat.“

Adler empfiehlt Urbig als Nummer zwei

Ansonsten, ergänzte Adler beim Nachrichtenportal WEB.DE News, schwäche man „mit so einer Diskussion möglicherweise jetzt schon die Mannschaft. Denn in dem Moment, in dem du Baumann auch nur ein Stück schwächst, schwächst du das gesamte Team.“