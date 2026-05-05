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Gewinnspiel: Privattraining mit dem DFB-Trainerteam zu gewinnen

Privattraining mit DFB-Trainerteam zu gewinnen

Gewinnspiel - trainieren wie die DFB-Profis! Gewinne ein All-Inclusive Privattraining für zwei Personen mit dem DFB-Trainerteam im WM-Trainingslager in Herzogenaurach.
Gewinne ein All-Inclusive Privattraining für zwei Personen mit dem DFB-Trainerteam im WM-Trainingslager in Herzogenaurach
Gewinne ein All-Inclusive Privattraining für zwei Personen mit dem DFB-Trainerteam im WM-Trainingslager in Herzogenaurach
© Telekom/DFB
SPORT1
Gewinnspiel - trainieren wie die DFB-Profis! Gewinne ein All-Inclusive Privattraining für zwei Personen mit dem DFB-Trainerteam im WM-Trainingslager in Herzogenaurach.

Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 wird das größte Turnier aller Zeiten – und MagentaTV macht daraus auf gleich drei WM-Sendern das ultimative Fußballerlebnis für alle Fans in Deutschland: Mit allen 104 Spielen live (44 davon exklusiv) und dem besten Expertenteam mit Jürgen Klopp, Thomas Müller, Mats Hummels und Tabea Kemme.

Für WM-Fans bietet die Telekom im Vorfeld der Spiele noch einen zusätzlichen Leckerbissen: ein All-Inclusive Privattraining für zwei Personen mit dem DFB-Trainerteam am 7. Mai im WM-Trainingslager in Herzogenaurach.

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Das Ganze gibt es zusammen mit Creator-Star Elias Nerlich und inklusive Anreise & Hotel, Trainingsoutfit und exklusiven Einblicken sowie einem Meet & Greet.

-> Alle Infos zum Gewinnspiel HIER <-

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SPORT1 stellt in diesem Artikel lediglich einen Hinweis auf ein Gewinnspiel eines externen Partners bereit. Veranstalter des Gewinnspiels ist ausschließlich der jeweilige Partner. SPORT1 ist nicht an der Organisation, Durchführung, Auswahl der Gewinner oder an der Ausschüttung der Gewinne beteiligt und übernimmt hierfür keinerlei Haftung. Es gelten ausschließlich die Teilnahmebedingungen und Datenschutzhinweise des Partners.

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