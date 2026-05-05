Gewinnspiel: Privattraining mit dem DFB-Trainerteam zu gewinnen

Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 wird das größte Turnier aller Zeiten – und MagentaTV macht daraus auf gleich drei WM-Sendern das ultimative Fußballerlebnis für alle Fans in Deutschland: Mit allen 104 Spielen live (44 davon exklusiv) und dem besten Expertenteam mit Jürgen Klopp, Thomas Müller, Mats Hummels und Tabea Kemme.
Privattraining mit DFB-Trainerteam zu gewinnen
Für WM-Fans bietet die Telekom im Vorfeld der Spiele noch einen zusätzlichen Leckerbissen: ein All-Inclusive Privattraining für zwei Personen mit dem DFB-Trainerteam am 7. Mai im WM-Trainingslager in Herzogenaurach.
Das Ganze gibt es zusammen mit Creator-Star Elias Nerlich und inklusive Anreise & Hotel, Trainingsoutfit und exklusiven Einblicken sowie einem Meet & Greet.
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