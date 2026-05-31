DFB setzt weiter auf Christian Wörns

SID 31.05.2026 • 15:52 Uhr Im Übergangsbereich setzt der DFB auf Konstanz mit dem Vize-Europameister von 1992.

Der frühere Vize-Europameister Christian Wörns bleibt dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) als Trainer im Nachwuchs erhalten. Wie der Verband mitteilte, verlängerte der 54-Jährige seinen Vertrag und soll weiterhin im Zwei-Jahres-Zyklus der U18- und U19-Nationalmannschaft arbeiten.

Derzeit ist Wörns Cheftrainer des Jahrgangs 2007 und wird das Team ab dem 28. Juni bei der U19-Europameisterschaft betreuen. Für die kommende Saison wird er zur U18 und dem dann neuen Jahrgang 2009 wechseln.

Wörns formuliert klares Ziel für die EM

„Ich freue mich sehr über die weitere Zusammenarbeit“, sagte Wörns: „Mein voller Fokus liegt auf dem Jahrgang 2007 und der anstehenden EM. Wir wollen das Turnier ordentlich über die Bühne bringen. Unser Ziel ist es, mindestens das Halbfinale zu erreichen.“

Der 66-malige Nationalspieler arbeitet bereits seit sieben Jahren für den DFB, zuvor sammelte er als Trainer Erfahrung in verschiedenen Nachwuchsleistungszentren der deutschen Profiklubs.