Effenberg: Das muss Baumann jetzt machen!

Dominik Hager 17.05.2026 • 16:20 Uhr Oliver Baumann verliert womöglich seine Rolle als Nummer 1 an Manuel Neuer. Stefan Effenberg rät dem Hoffenheimer im SPORT1 Doppelpass, aktiv auf Julian Nagelsmann zuzugehen.

Die Torhüter-Debatte in der deutschen Nationalmannschaft ist wenige Tage vor der Kaderbekanntgabe am 21. Mai das bestimmende Thema. Die Anzeichen haben sich verdichtet, dass Manuel Neuer doch als Nummer 1 zur WM fahren wird. Leidtragender wäre Oliver Baumann, dem bislang diese Rolle zugedacht war.

Im SPORT1 Doppelpass hat sich Experte Stefan Effenberg am Sonntag für Oliver Baumann ausgesprochen, forderte vom Hoffenheim-Keeper jedoch auch, kommunikativ jetzt selbst die Initiative zu ergreifen.

Effenberg: Baumann muss Nagelsmann jetzt anrufen!

„Wäre ich in der Haut von Oliver Baumann, würde ich jetzt zum Telefon greifen und Nagelsmann selbst anrufen. Und nicht warten bis morgen, übermorgen oder bis Mittwoch, dass er mich mal anruft und meine Rolle vielleicht neu verteilt“, erklärte der Ex-Nationalspieler.

„Ich würde ihn selbst anrufen und fragen, und mich dann dementsprechend äußern. Du kannst ja jetzt nicht auf einen Anruf des Bundestrainers warten. Da würde ich selbst die Initiative ergreifen“, führte er weiter aus.

DFB-Team: Baumann sieht sich als Nummer eins

Am Samstagabend hatte Baumann nach der 0:4-Niederlage der Hoffenheimer in Mönchengladbach noch durchklingen lassen, dass er sich als Nummer eins sieht. „Das war mein Stand – oder ist mein Stand. Ich gehe auch sehr selbstbewusst zur WM. Ich weiß nicht, ob er (Julian Nagelsmann) heute Abend im Sportstudio dazu was sagen wird. Ich habe keine andere Info. Somit ist das mein Stand. Mehr auch nicht“, erklärte der 35-Jährige.

Bei Sky erklärte er zudem, dass er im Austausch mit Nagelsmann war. „Von meiner Seite gibt es nicht viel zu sagen. Ich habe meine Infos aus meinem Gespräch mit Julian. Das war ein Vier-Augen-Gespräch. Ich gehe sehr selbstbewusst in die WM-Vorbereitung und dann in die WM“, so Baumann. Unklar ist, wann das besagte Gespräch stattgefunden hat.

Auf die Nachfrage, ob Nagelsmann ihm das Vertrauen als Nummer 1 ausgesprochen habe, äußerte er sich kurz und knapp: „Er hat mir das Vertrauen ausgesprochen. Punkt.“

Torhüter-Debatte: Nagelsmann hält sich bedeckt

Nagelsmann wollte sich im Sportstudio nicht klar zur Torhüterfrage äußern und kündigte an, „immer zuerst mit den Spielern das Gespräch zu führen“.